https://ria.ru/20220405/sud-1781815330.html

Дело о похищении 12-летней девочки из Бийска передали в суд

Дело о похищении 12-летней девочки из Бийска передали в суд - РИА Новости, 05.04.2022

Дело о похищении 12-летней девочки из Бийска передали в суд

Уголовное дело в отношении похитителя 12-летней девочки из Бийска, обвиняемого, в том числе, в угрозе убийством, передали в суд в Алтайском крае, сообщает... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T08:36

2022-04-05T08:36

2022-04-05T08:36

происшествия

бийский район

россия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 5 апр - РИА Новости. Уголовное дело в отношении похитителя 12-летней девочки из Бийска, обвиняемого, в том числе, в угрозе убийством, передали в суд в Алтайском крае, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Громкая история произошла прошлым летом. По данным следствия, Олег Лавкин, около месяца выслеживавший девочку, 31 июля увидел ее на велосипеде на проселочной дороге в Бийском районе, повязал, положил в мешок, погрузил в прицеп и отвез в подвал своего дома. Испугавшись масштабных поисков, через два дня он отпустил ребенка. Поймали Лавкина 12 августа."Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Бийского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "в, д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)… Прокурором уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Похититель инсценировал утопление ребенка: привез на берег реки личные вещи пропавшей и телефон. В дальнейшем он удерживал девочку в подвале дома, высказывая угрозы убийством, отметили в прокуратуре.В августе следствие предъявило обвинения по п.п. "в, д" ч. 2 ст. 126 и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) УК РФ. В окончательной редакции второй статьи не оказалось, зато включили статью об угрозе убийством.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/rebenok-1776525284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, бийский район, россия, алтайский край