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Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам - РИА Новости, 05.04.2022
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Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам
Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам - РИА Новости, 05.04.2022
Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам
Некоторые российские банки начали снижать процентные ставки по накопительным счетам, объясняя это стабилизацией ситуации на рынке привлеченных средств и... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T05:33
2022-04-05T05:33
экономика
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Некоторые российские банки начали снижать процентные ставки по накопительным счетам, объясняя это стабилизацией ситуации на рынке привлеченных средств и укреплением рубля, при этом ряд игроков напротив увеличили доходность по этому продукту, остальные пока не приняли решений, следят за конъюнктурой, следует из материалов кредитных организаций.Так, банк ВТБ сообщил, что с 6 апреля ставка по накопительному счету будет снижена до 18% с 21% годовых. "Корректировка доходности связана со стабилизацией ситуации на рынке привлеченных средств и укреплением национальной валюты", - указывается в сообщении."Почта банк" 1 апреля снизил ставку по накопительному с 22% до 20% годовых. Старший вице-президент банка "Дом.РФ" Алексей Косяков пояснил, что сейчас сформировался тренд на снижение процентных ставок по сберегательным продуктам. Этому процессу предшествовал существенный рост ставок.При этом в самом банке внимательно следят за изменениями рыночной конъюнктуры, и в соответствии с ней пересматривает условия. Пока изменений не планируется, а максимальная доходность по накопительным счетам в настоящий момент составляет 20,5% годовых, добавил Косяков.Похожая позиция и в МКБ. При этом в конце марта банк увеличил доходность накопительного счета до 19% годовых для клиентов, у которых нет накопительного счета в МКБ, и тех, у кого не было открытого счета в течение последних 90 дней, рассказала начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов банка Юлия Алексеева.В "Абсолют банке" сообщили, что в настоящее время ставка составляет 16%, и на этой неделе ее пересматривать не планируется – "действующие условия соответствуют рыночной конъюнктуре". В Газпромбанке 1 апреля повысили ставку по накопительным счетам. Максимальная доходность теперь составит 21% годовых при выполнении ряда условий.
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экономика, россия
05:33 05.04.2022
 
Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам

Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам на фоне укрепления рубля

© Depositphotos / Paha_L Семейная пара в офисе банка
Семейная пара в офисе банка - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Depositphotos / Paha_L
Семейная пара в офисе банка
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Некоторые российские банки начали снижать процентные ставки по накопительным счетам, объясняя это стабилизацией ситуации на рынке привлеченных средств и укреплением рубля, при этом ряд игроков напротив увеличили доходность по этому продукту, остальные пока не приняли решений, следят за конъюнктурой, следует из материалов кредитных организаций.
Так, банк ВТБ сообщил, что с 6 апреля ставка по накопительному счету будет снижена до 18% с 21% годовых. "Корректировка доходности связана со стабилизацией ситуации на рынке привлеченных средств и укреплением национальной валюты", - указывается в сообщении.
"Почта банк" 1 апреля снизил ставку по накопительному с 22% до 20% годовых. Старший вице-президент банка "Дом.РФ" Алексей Косяков пояснил, что сейчас сформировался тренд на снижение процентных ставок по сберегательным продуктам. Этому процессу предшествовал существенный рост ставок.
При этом в самом банке внимательно следят за изменениями рыночной конъюнктуры, и в соответствии с ней пересматривает условия. Пока изменений не планируется, а максимальная доходность по накопительным счетам в настоящий момент составляет 20,5% годовых, добавил Косяков.
Похожая позиция и в МКБ. При этом в конце марта банк увеличил доходность накопительного счета до 19% годовых для клиентов, у которых нет накопительного счета в МКБ, и тех, у кого не было открытого счета в течение последних 90 дней, рассказала начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов банка Юлия Алексеева.
В "Абсолют банке" сообщили, что в настоящее время ставка составляет 16%, и на этой неделе ее пересматривать не планируется – "действующие условия соответствуют рыночной конъюнктуре". В Газпромбанке 1 апреля повысили ставку по накопительным счетам. Максимальная доходность теперь составит 21% годовых при выполнении ряда условий.
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