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Володин заявил, что за действиями украинских властей стоят США

Володин заявил, что за действиями украинских властей стоят США - РИА Новости, 05.04.2022

Володин заявил, что за действиями украинских властей стоят США

Надо готовиться к тому, что США будет воевать на Украине "до последнего украинца", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:52

2022-04-05T15:52

2022-04-05T15:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

россия

киевская область

совет безопасности оон

ирак

вячеслав володин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Надо готовиться к тому, что США будет воевать на Украине "до последнего украинца", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."США будут воевать на Украине до последнего украинца. К этому надо готовиться. И когда мы говорим о ситуации, предельно всем должно быть понятно: США, Вашингтон, Брюссель – вот основные участники конфликта на Украине, которые власть прибрали к рукам, приставили к должностям нацистов. И сегодня мы боремся на Украине с последствиями этих действий. Но за Украиной стоит США. За властью, которая ими манипулируется", - сказал Володин на пленарном заседании Думы во вторник.Поэтому, по его словам, будет еще не одна провокация. "Поэтому там будет еще не одна Буча, еще не один мариупольский роддом, больница, там много еще что они организуют. Так же как организовывали и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии недавно, в Югославии. Это их пропагандистская машина, основанная на социальных сетях, которые распространяют эту ложь", - отметил спикер Госдумы.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

https://ria.ru/20220405/bucha-1781875495.html

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Ольга Маркова

в мире, дмитрий песков, россия, киевская область, совет безопасности оон, ирак, вячеслав володин, госдума рф