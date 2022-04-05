Рейтинг@Mail.ru
Володин заявил, что за действиями украинских властей стоят США - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/ssha-1781915040.html
Володин заявил, что за действиями украинских властей стоят США
Володин заявил, что за действиями украинских властей стоят США - РИА Новости, 05.04.2022
Володин заявил, что за действиями украинских властей стоят США
Надо готовиться к тому, что США будет воевать на Украине "до последнего украинца", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:52
2022-04-05T15:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
россия
киевская область
совет безопасности оон
ирак
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045790_0:15:3616:2048_1920x0_80_0_0_b5789a4998abfa69371f34c8e28d5d5c.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Надо готовиться к тому, что США будет воевать на Украине "до последнего украинца", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."США будут воевать на Украине до последнего украинца. К этому надо готовиться. И когда мы говорим о ситуации, предельно всем должно быть понятно: США, Вашингтон, Брюссель – вот основные участники конфликта на Украине, которые власть прибрали к рукам, приставили к должностям нацистов. И сегодня мы боремся на Украине с последствиями этих действий. Но за Украиной стоит США. За властью, которая ими манипулируется", - сказал Володин на пленарном заседании Думы во вторник.Поэтому, по его словам, будет еще не одна провокация. "Поэтому там будет еще не одна Буча, еще не один мариупольский роддом, больница, там много еще что они организуют. Так же как организовывали и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии недавно, в Югославии. Это их пропагандистская машина, основанная на социальных сетях, которые распространяют эту ложь", - отметил спикер Госдумы.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
https://ria.ru/20220405/bucha-1781875495.html
россия
киевская область
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045790_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_3878faa89fe025ae801165f70d121481.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков, россия, киевская область, совет безопасности оон, ирак, вячеслав володин, госдума рф
15:52 05.04.2022
 
Володин заявил, что за действиями украинских властей стоят США

Спикер Госдумы Володин заявил, что за действиями украинских властей стоят США

© AP Photo / Emilio MorenattiУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Украинские военные в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Надо готовиться к тому, что США будет воевать на Украине "до последнего украинца", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"США будут воевать на Украине до последнего украинца. К этому надо готовиться. И когда мы говорим о ситуации, предельно всем должно быть понятно: США, Вашингтон, Брюссель – вот основные участники конфликта на Украине, которые власть прибрали к рукам, приставили к должностям нацистов. И сегодня мы боремся на Украине с последствиями этих действий. Но за Украиной стоит США. За властью, которая ими манипулируется", - сказал Володин на пленарном заседании Думы во вторник.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта и первые итоги специальной операции России на Украине
Поэтому, по его словам, будет еще не одна провокация. "Поэтому там будет еще не одна Буча, еще не один мариупольский роддом, больница, там много еще что они организуют. Так же как организовывали и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии недавно, в Югославии. Это их пропагандистская машина, основанная на социальных сетях, которые распространяют эту ложь", - отметил спикер Госдумы.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 13:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кива заявил, что провокация в Буче направлена на раздувание ненависти
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковРоссияКиевская областьСовет Безопасности ООНИракВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала