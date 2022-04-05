https://ria.ru/20220405/ssha-1781892985.html

В Китае назвали главного зачинщика глобального кризиса

В Китае назвали главного зачинщика глобального кризиса - РИА Новости, 05.04.2022

В Китае назвали главного зачинщика глобального кризиса

За время обострения украинского кризиса только Соединенные Штаты Америки с их огромным военно-промышленным комплексом и лишенной российской альтернативы в... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:27

2022-04-05T14:27

2022-04-05T16:06

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. За время обострения украинского кризиса только Соединенные Штаты Америки с их огромным военно-промышленным комплексом и лишенной российской альтернативы в Европе нефтегазовой отраслью получили выгоду. Об этом пишет обозреватель китайской газеты "Хуаньцю шибао" Чжан Хун.По мнению автора статьи, союз американских военных, военно-промышленных сил, правительства и конгресса, который втайне тесно сотрудничает с американскими аналитическими центрами и СМИ, тщательно подготовил конфликт на Украине."Сейчас США, в полной мере насладившись дивидендами, снова непрерывно подкармливают эту бессмысленно ревущую военную машину. Джо Байден 28 марта представил конгрессу бюджет на 2023 финансовый год, в котором расходы на оборону достигают 813,3 миллиарда долларов. Это первый раз, когда расходы Америки на оборону превысили 800 миллиардов долларов, и это также самый высокий годовой военный бюджет в истории США. За рекордными военными расходами стоят злодеи, жаждущие богатства других стран, которые сначала "передают ножи" на передовую, а затем втихомолку считают прибыль", — уверен автор.Чжан Хун также напомнил, как выросло влияние американской валюты на фоне финансовой нестабильности."Дестабилизация усилила панику на мировых финансовых рынках, и Федеральная резервная система США обратилась к ужесточению денежно-кредитной политики, что привело к росту доходности американских казначейских облигаций. Гегемония доллара продолжает укрепляться на фоне потрясений на мировом рынке капитала", — считает он.После ангажированного Вашингтоном решения отказаться от российского топлива Европа оказалась вынуждена закупать нефть и газ опять же в Штатах, напомнил обозреватель."По данным Министерства энергетики США, экспорт американской сырой нефти 18 марта вырос до 3,8 миллиона баррелей в день, что стало самым высоким показателем с июля 2021 года. Дядя Сэм также воспользовался этой возможностью, чтобы продать свой природный газ в Европу. Белый дом 25 марта опубликовал заявление, в котором говорится, что он будет работать с международными партнерами, чтобы в этом году предоставить европейским партнерам 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа", — пояснил автор.По мнению Чжан Хуна, подобное поведение стало характерным для американской политики."Когда слышится эхо пушечного выстрела, за ним раздается звон золота. Это выражение удивительно точно описывает Соединенные Штаты, которые намеренно преувеличивают угрозу войны, обостряют региональные конфликты, а затем лихорадочно высасывают кровь из дестабилизированных стран, союзников и партнеров и даже из всего мира", — считает обозреватель.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20220402/ssha-1781420153.html

https://ria.ru/20220405/bayden-1781888793.html

https://ria.ru/20220405/oruzhie-1781809229.html

https://ria.ru/20220405/raketa-1781809768.html

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Ольга Матыс

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Ольга Матыс

цены на нефть, джо байден, россия, сша, москва, министерство энергетики сша