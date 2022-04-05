https://ria.ru/20220405/spros-1781806653.html

Исследование: спрос россиян на сахар и женские прокладки резко снизился

Исследование: спрос россиян на сахар и женские прокладки резко снизился - РИА Новости, 05.04.2022

Исследование: спрос россиян на сахар и женские прокладки резко снизился

Россияне во второй половине марта стали покупать значительно меньше сахара и предметов женской гигиены в онлайне, говорится в исследовании платежного сервиса... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T04:21

2022-04-05T04:21

2022-04-05T04:21

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503881_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_f892d308453d5dd45d5cb6a26d172751.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россияне во второй половине марта стали покупать значительно меньше сахара и предметов женской гигиены в онлайне, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments (сервис входит в группу Cloud), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Аналитики выяснили, что онлайн-продажи сахара с 24 февраля по 31 марта выросли на 54% по сравнению с периодом с 19 января по 23 февраля. При этом пик продаж пришелся на Масленичную неделю - с 28 февраля по 6 марта (сахар в этот период покупали в 2,5 раза чаще, чем неделей ранее). Это обусловлено как сезонным спросом (сахар используется для приготовления блинов и других праздничных блюд), так и желанием населения запастись сахаром заранее на фоне новостей о санкциях и грядущем подорожании продуктов.Похожую картину демонстрируют онлайн-продажи товаров женской интимной гигиены. Онлайн-покупки прокладок и тампонов с 24 февраля по 31 марта выросли на 42% по сравнению с предыдущим периодом. Ажиотажный спрос на эту группу товаров эксперты объясняют тем, что большинство прокладок и тампонов, представленных на российском рынке, производится иностранными компаниями, в том числе и теми, которые заявляли о приостановке деятельности в РФ."Стоит подчеркнуть, что и в этой товарной группе, похоже, происходит насыщение спроса, о чем свидетельствует значительное снижение онлайн-продаж (на 28%) во второй половине марта по сравнению с первой половиной месяца", - сказано в материалах исследования.

https://ria.ru/20220402/gigiena-1781416071.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество