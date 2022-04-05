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Исследование: спрос россиян на сахар и женские прокладки резко снизился
Исследование: спрос россиян на сахар и женские прокладки резко снизился - РИА Новости, 05.04.2022
Исследование: спрос россиян на сахар и женские прокладки резко снизился
Россияне во второй половине марта стали покупать значительно меньше сахара и предметов женской гигиены в онлайне, говорится в исследовании платежного сервиса... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T04:21
2022-04-05T04:21
2022-04-05T04:21
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общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россияне во второй половине марта стали покупать значительно меньше сахара и предметов женской гигиены в онлайне, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments (сервис входит в группу Cloud), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Аналитики выяснили, что онлайн-продажи сахара с 24 февраля по 31 марта выросли на 54% по сравнению с периодом с 19 января по 23 февраля. При этом пик продаж пришелся на Масленичную неделю - с 28 февраля по 6 марта (сахар в этот период покупали в 2,5 раза чаще, чем неделей ранее). Это обусловлено как сезонным спросом (сахар используется для приготовления блинов и других праздничных блюд), так и желанием населения запастись сахаром заранее на фоне новостей о санкциях и грядущем подорожании продуктов.Похожую картину демонстрируют онлайн-продажи товаров женской интимной гигиены. Онлайн-покупки прокладок и тампонов с 24 февраля по 31 марта выросли на 42% по сравнению с предыдущим периодом. Ажиотажный спрос на эту группу товаров эксперты объясняют тем, что большинство прокладок и тампонов, представленных на российском рынке, производится иностранными компаниями, в том числе и теми, которые заявляли о приостановке деятельности в РФ."Стоит подчеркнуть, что и в этой товарной группе, похоже, происходит насыщение спроса, о чем свидетельствует значительное снижение онлайн-продаж (на 28%) во второй половине марта по сравнению с первой половиной месяца", - сказано в материалах исследования.
https://ria.ru/20220402/gigiena-1781416071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Исследование: спрос россиян на сахар и женские прокладки резко снизился
Исследование CloudPayments: спрос россиян на сахар и прокладки снизился к концу марта
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россияне во второй половине марта стали покупать значительно меньше сахара и предметов женской гигиены в онлайне, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments (сервис входит в группу Cloud), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Аналитики выяснили, что онлайн-продажи сахара с 24 февраля по 31 марта выросли на 54% по сравнению с периодом с 19 января по 23 февраля. При этом пик продаж пришелся на Масленичную неделю - с 28 февраля по 6 марта (сахар в этот период покупали в 2,5 раза чаще, чем неделей ранее). Это обусловлено как сезонным спросом (сахар используется для приготовления блинов и других праздничных блюд), так и желанием населения запастись сахаром заранее на фоне новостей о санкциях и грядущем подорожании продуктов.
"Значительное снижение онлайн-спроса на сахар отмечалось во второй половине марта (с 15 по 31 марта): по сравнению с первой половиной марта продажи снизились на 34%. Падение онлайн-спроса на сахар во второй половине марта... говорит о насыщении спроса", - говорится в сообщении.
Похожую картину демонстрируют онлайн-продажи товаров женской интимной гигиены. Онлайн-покупки прокладок и тампонов с 24 февраля по 31 марта выросли на 42% по сравнению с предыдущим периодом. Ажиотажный спрос на эту группу товаров эксперты объясняют тем, что большинство прокладок и тампонов, представленных на российском рынке, производится иностранными компаниями, в том числе и теми, которые заявляли о приостановке деятельности в РФ
.
"Стоит подчеркнуть, что и в этой товарной группе, похоже, происходит насыщение спроса, о чем свидетельствует значительное снижение онлайн-продаж (на 28%) во второй половине марта по сравнению с первой половиной месяца", - сказано в материалах исследования.