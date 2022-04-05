Рейтинг@Mail.ru
Исследование: спрос россиян на сахар и женские прокладки резко снизился - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/spros-1781806653.html
Исследование: спрос россиян на сахар и женские прокладки резко снизился
Исследование: спрос россиян на сахар и женские прокладки резко снизился - РИА Новости, 05.04.2022
Исследование: спрос россиян на сахар и женские прокладки резко снизился
Россияне во второй половине марта стали покупать значительно меньше сахара и предметов женской гигиены в онлайне, говорится в исследовании платежного сервиса... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T04:21
2022-04-05T04:21
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503881_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_f892d308453d5dd45d5cb6a26d172751.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россияне во второй половине марта стали покупать значительно меньше сахара и предметов женской гигиены в онлайне, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments (сервис входит в группу Cloud), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Аналитики выяснили, что онлайн-продажи сахара с 24 февраля по 31 марта выросли на 54% по сравнению с периодом с 19 января по 23 февраля. При этом пик продаж пришелся на Масленичную неделю - с 28 февраля по 6 марта (сахар в этот период покупали в 2,5 раза чаще, чем неделей ранее). Это обусловлено как сезонным спросом (сахар используется для приготовления блинов и других праздничных блюд), так и желанием населения запастись сахаром заранее на фоне новостей о санкциях и грядущем подорожании продуктов.Похожую картину демонстрируют онлайн-продажи товаров женской интимной гигиены. Онлайн-покупки прокладок и тампонов с 24 февраля по 31 марта выросли на 42% по сравнению с предыдущим периодом. Ажиотажный спрос на эту группу товаров эксперты объясняют тем, что большинство прокладок и тампонов, представленных на российском рынке, производится иностранными компаниями, в том числе и теми, которые заявляли о приостановке деятельности в РФ."Стоит подчеркнуть, что и в этой товарной группе, похоже, происходит насыщение спроса, о чем свидетельствует значительное снижение онлайн-продаж (на 28%) во второй половине марта по сравнению с первой половиной месяца", - сказано в материалах исследования.
https://ria.ru/20220402/gigiena-1781416071.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503881_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_53f3c0bfa5ffacc80e3622f4fe992c03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
04:21 05.04.2022
 
Исследование: спрос россиян на сахар и женские прокладки резко снизился

Исследование CloudPayments: спрос россиян на сахар и прокладки снизился к концу марта

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБелый сахар на полке в одном из магазинов
Белый сахар на полке в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Белый сахар на полке в одном из магазинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россияне во второй половине марта стали покупать значительно меньше сахара и предметов женской гигиены в онлайне, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments (сервис входит в группу Cloud), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Аналитики выяснили, что онлайн-продажи сахара с 24 февраля по 31 марта выросли на 54% по сравнению с периодом с 19 января по 23 февраля. При этом пик продаж пришелся на Масленичную неделю - с 28 февраля по 6 марта (сахар в этот период покупали в 2,5 раза чаще, чем неделей ранее). Это обусловлено как сезонным спросом (сахар используется для приготовления блинов и других праздничных блюд), так и желанием населения запастись сахаром заранее на фоне новостей о санкциях и грядущем подорожании продуктов.
"Значительное снижение онлайн-спроса на сахар отмечалось во второй половине марта (с 15 по 31 марта): по сравнению с первой половиной марта продажи снизились на 34%. Падение онлайн-спроса на сахар во второй половине марта... говорит о насыщении спроса", - говорится в сообщении.
Похожую картину демонстрируют онлайн-продажи товаров женской интимной гигиены. Онлайн-покупки прокладок и тампонов с 24 февраля по 31 марта выросли на 42% по сравнению с предыдущим периодом. Ажиотажный спрос на эту группу товаров эксперты объясняют тем, что большинство прокладок и тампонов, представленных на российском рынке, производится иностранными компаниями, в том числе и теми, которые заявляли о приостановке деятельности в РФ.
"Стоит подчеркнуть, что и в этой товарной группе, похоже, происходит насыщение спроса, о чем свидетельствует значительное снижение онлайн-продаж (на 28%) во второй половине марта по сравнению с первой половиной месяца", - сказано в материалах исследования.
Женщина в супермаркете в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 08:33
Эксперт: прокладки из Азии заменят привычные в России марки и будут дешевле
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала