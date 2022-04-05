https://ria.ru/20220405/spetsoperatsiya-1781986662.html

День 41: Мариуполь освободят от националистов, обсуждение провокации в Буче

День 41: Мариуполь освободят от националистов, обсуждение провокации в Буче - РИА Новости, 05.04.2022

День 41: Мариуполь освободят от националистов, обсуждение провокации в Буче

Российские военные и силы ДНР освободят Мариуполь от националистов, поскольку Киев игнорирует предложения о выходе своих военнослужащих из города, сообщил во... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T22:44

2022-04-05T22:44

2022-04-05T22:48

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

василий небензя

россия

киев

сергей лавров

стамбул

министерство обороны сша

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные и силы ДНР освободят Мариуполь от националистов, поскольку Киев игнорирует предложения о выходе своих военнослужащих из города, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Подразделения ЛНР прорвали оборону украинской 57-й мотопехотной бригады на Северодонецком направлении, а силы Донецкой народной республики освободили и установили полный контроль над 139 населенными пунктами.Продолжилось выяснение истины за событиями в Буче: постпред РФ при ООН Василий Небензя представил в СБ ООН доказательства, что обвинения в адрес России по Буче являются ложными. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что причиной провокации является попытка сорвать переговоры России и Украины, когда в Стамбуле наметился прогресс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииНационалистические формирования Украины в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам, поэтому город будет освобожден силами войск РФ и ДНР, заявил Конашенков.Он напомнил, что ранее Россия неоднократно доводила киевскому режиму предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских войск из Мариуполя. Во вторник с 6.00 им снова предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти на подконтрольную киевскому режиму территорию.Главарям националистического батальона "Азов" опять не удалось эвакуироваться, летевшие к ним в Мариуполь два украинских вертолета Ми-8 сбиты, сообщил он.Также, как сообщили в Минобороны, подразделения ЛНР прорвали оборону украинской 57-й мотопехотной бригады на Северодонецком направлении и уничтожили до 50 человек личного состава и девять единиц бронетехники, идет бой на окраине Замуловки. Конашенков добавил, что группировка войск ЛНР продолжает наступление на позиции украинской 24-й отдельной механизированной бригады и ведет бой на восточной окраине населенного пункта Новотошковское.Силы Донецкой народной республики освободили и установили полный контроль над 139 населенными пунктами, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска РФ за день поразили 33 объекта украинских войск. Среди них восемь пунктов управления, три склада материально-технического обеспечения, а также 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ. Конашенков подчеркнул, что за день средствами ПВО России в воздухе сбиты пять ударных украинских беспилотных летательных аппаратов.За минувшую ночь российские войска поразили 134 объекта украинских войск. Среди них восемь командных пунктов и узлов связи, один радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна пусковая установка ракетного комплекса "Точка-У", шесть складов с боеприпасами и два склада горючего, а также 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.Также высокоточным оружием большой дальности с моря уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций в районе Очакова, центр использовался в том числе для размещения иностранных наемников, сообщил Конашенков.Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ уничтожили в течение суток четыре украинских беспилотника, всего с начала операции их уничтожено почти 400.Всего, по данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 91 вертолет, 398 беспилотных летательных аппаратов, 226 зенитных ракетных комплексов, 1969 танков и других боевых бронированных машин, 214 установок реактивных систем залпового огня, 852 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1873 единицы специальной военной автомобильной техники.Конашенков также заявил, что главный центр психологических операций украинских войск провел в селе Мощун под Киевом новую постановочную съемку с "мирными жителями", якобы убитыми российскими военными, для последующего распространения через западные СМИ". По его словам, подобные мероприятия украинскими спецслужбами также организованы в Сумах, Конотопе и других городах.Гуманитарная ситуацияЗа прошедшие шесть недель на Украине погибли не менее 1430 человек, из них более 121 – дети, заявил на заседании СБ ООН замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По его словам, почти 11 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, из них более 4,2 миллиона отправились за пределы Украины.Он также отметил, что представил Москве свои предложения по достижению прекращения огня на Украине для эвакуации мирных граждан и доставки гумпомощи, и заявил, что завтра обсудит в Киеве перспективы гуманитарного прекращения огня.За сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике эвакуирован 551 человек, включая 99 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. По данным ведомства, всего с 5 марта в Безыменное эвакуировали 12 509 человек.БучаВо вторник продолжилась история с выяснением произошедшего в Буче. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что там произошел хорошо срежиссированный и чудовищный подлог, и в Кремле отвергают любые обвинения в адрес российских военных. Песков подчеркнул, что "весь ход событий, огромное количество данных, фактология и иные параметры четко свидетельствуют о том, что это подлог".При этом в Кремле сомневаются в возможности проведения сейчас беспристрастного международного расследования провокации в Буче, указал Песков. Цель провокации в Буче - очернить Россию, Москва призывает лидеров Запада и СБ ООН абстрагироваться от "эмоционального восприятия, которое ни на чем не основано, и просто подумать головой и попробовать сопоставить факты", заявил он.Коллективный Запад просто закрыл глаза и уши шорами и не хочет ничего слышать, тем не менее, Россия намерена продвигать свою позицию, подчеркнул Песков.При этом Москва фиксирует противоречивые заявления по провокации в Буче под Киевом от президента США Джо Байдена и из Пентагона, сказал он.Постпред РФ при ООН Василий Небензя представил в СБ ООН доказательства, что обвинения в адрес России по Буче являются ложными.В свою очередь, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркнул, что Москва не исключает, что провокацией вокруг Бучи пытаются сорвать налаживание прямого диалога Москвы и Киева. Об этом же вечером заявил и Лавров, указав, что причиной провокации Запада является попытка сорвать переговоры России и Украины, когда в Стамбуле наметился прогресс.Однако Песков, говоря о перспективах встречи Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что для Москвы ничего не изменилось, в Кремле не отвергают такую возможность, но только после согласования документа.

https://ria.ru/20220402/mariupol-1781252315.html

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об уничтоженных военных объектах Украины Вечерний брифинг Минобороны РФ 2022-04-05T22:44 true PT2M26S

"Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок" – Небензя о постановочных кадрах из Бучи "Вы видели только то, что вам хотели показать... Но вы не можете не видеть вопиющих нестыковок", - российский постпред Небензя перечислил членам совбеза ООН, почему кадры из украинской Бучи - постановка. Он также обратился к Зеленскому (участвующему в заседании онлайн) - напомнил, как от того ждали мира в Донбассе, защиты русскоязычных жителей и родного для него русского языка и как эти надежды так и не сбылись. 2022-04-05T22:44 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, василий небензя, россия, киев, сергей лавров, стамбул, министерство обороны сша, обсе, ми-8, вооруженные силы украины, украина