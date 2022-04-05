https://ria.ru/20220405/spetsoperatsiya-1781851833.html

Российские военные на Украине действуют точечно, заявила Матвиенко

Российские военные на Украине действуют точечно, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.04.2022

Российские военные на Украине действуют точечно, заявила Матвиенко

Российские военные в ходе спецоперации на Украине воюют точно и точечно, не допуская жертв среди мирного населения, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:58

2022-04-05T11:58

2022-04-05T11:58

в мире

владимир путин

россия

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ситуация в днр и лнр

валентина матвиенко

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине воюют точно и точечно, не допуская жертв среди мирного населения, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе вручения по поручению президента РФ госнаград военнослужащим, которые участвовали в спецоперации.Спикер посетила Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского."Наши военные воюют очень профессионально, очень точно и точечно, выполняют приказ верховного главнокомандующего по демилитаризации и денацификации Украины. Бережно относясь к гражданскому населению, не допуская жертв среди гражданского населения", - сказала парламентарий.И в то же время мы видим, как зверствуют националистические отряды, и, к сожалению, все прикрывают на это глаза."Устраиваются провокации, как последняя в Буче, и все пытаются свалить на Россию, на нашу армию", - подчеркнула она.Матвиенко выразила уверенность, что "правда все равно пробьет себе дорогу".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/1781817558.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220401/matvienko-1781309342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, валентина матвиенко