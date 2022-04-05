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Российские военные на Украине действуют точечно, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.04.2022
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Российские военные на Украине действуют точечно, заявила Матвиенко
Российские военные на Украине действуют точечно, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.04.2022
Российские военные на Украине действуют точечно, заявила Матвиенко
Российские военные в ходе спецоперации на Украине воюют точно и точечно, не допуская жертв среди мирного населения, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:58
2022-04-05T11:58
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
валентина матвиенко
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине воюют точно и точечно, не допуская жертв среди мирного населения, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе вручения по поручению президента РФ госнаград военнослужащим, которые участвовали в спецоперации.Спикер посетила Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского."Наши военные воюют очень профессионально, очень точно и точечно, выполняют приказ верховного главнокомандующего по демилитаризации и денацификации Украины. Бережно относясь к гражданскому населению, не допуская жертв среди гражданского населения", - сказала парламентарий.И в то же время мы видим, как зверствуют националистические отряды, и, к сожалению, все прикрывают на это глаза."Устраиваются провокации, как последняя в Буче, и все пытаются свалить на Россию, на нашу армию", - подчеркнула она.Матвиенко выразила уверенность, что "правда все равно пробьет себе дорогу".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/1781817558.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220401/matvienko-1781309342.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, валентина матвиенко
11:58 05.04.2022
 
Российские военные на Украине действуют точечно, заявила Матвиенко

Матвиенко: российские военные во время спецоперации бережно относятся к мирному населению

© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине воюют точно и точечно, не допуская жертв среди мирного населения, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе вручения по поручению президента РФ госнаград военнослужащим, которые участвовали в спецоперации.
Спикер посетила Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского.
"Наши военные воюют очень профессионально, очень точно и точечно, выполняют приказ верховного главнокомандующего по демилитаризации и денацификации Украины. Бережно относясь к гражданскому населению, не допуская жертв среди гражданского населения", - сказала парламентарий.
И в то же время мы видим, как зверствуют националистические отряды, и, к сожалению, все прикрывают на это глаза.
"Устраиваются провокации, как последняя в Буче, и все пытаются свалить на Россию, на нашу армию", - подчеркнула она.
Матвиенко выразила уверенность, что "правда все равно пробьет себе дорогу".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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