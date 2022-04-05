https://ria.ru/20220405/spch-1781802780.html

США надеются провести голосование по приостановке работы России в СПЧ ООН

США надеются провести голосование по приостановке работы России в СПЧ ООН - РИА Новости, 05.04.2022

США надеются провести голосование по приостановке работы России в СПЧ ООН

США рассчитывают, что голосование по приостановке работы РФ в СПЧ ООН может пройти уже в четверг, заявила в интервью NPR американский постпред при ООН Линда... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T01:41

2022-04-05T01:41

2022-04-05T02:18

в мире

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151651/57/1516515751_0:110:2401:1460_1920x0_80_0_0_3ece9b30278e1ad6e44f191e9e5feeb8.jpg

ООН, 5 апр – РИА Новости. США рассчитывают, что голосование по приостановке работы РФ в СПЧ ООН может пройти уже в четверг, заявила в интервью NPR американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд."Этим нужно заниматься в Генеральной Ассамблее, и мы рассчитываем сделать это как можно скорее - на этой неделе и, возможно, уже в четверг", - сказала она, отвечая на вопрос, когда она ожидает голосования.

https://ria.ru/20220404/rossiya-1781795232.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия