https://ria.ru/20220405/spch-1781802780.html
США надеются провести голосование по приостановке работы России в СПЧ ООН
США надеются провести голосование по приостановке работы России в СПЧ ООН - РИА Новости, 05.04.2022
США надеются провести голосование по приостановке работы России в СПЧ ООН
США рассчитывают, что голосование по приостановке работы РФ в СПЧ ООН может пройти уже в четверг, заявила в интервью NPR американский постпред при ООН Линда... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T01:41
2022-04-05T01:41
2022-04-05T02:18
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ООН, 5 апр – РИА Новости. США рассчитывают, что голосование по приостановке работы РФ в СПЧ ООН может пройти уже в четверг, заявила в интервью NPR американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд."Этим нужно заниматься в Генеральной Ассамблее, и мы рассчитываем сделать это как можно скорее - на этой неделе и, возможно, уже в четверг", - сказала она, отвечая на вопрос, когда она ожидает голосования.
https://ria.ru/20220404/rossiya-1781795232.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, россия
01:41 05.04.2022 (обновлено: 02:18 05.04.2022)
США надеются провести голосование по приостановке работы России в СПЧ ООН
США хотят провести голосование по вопросу приостановки участия России в СПЧ ООН в четверг