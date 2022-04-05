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США надеются провести голосование по приостановке работы России в СПЧ ООН - РИА Новости, 05.04.2022
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США надеются провести голосование по приостановке работы России в СПЧ ООН
США надеются провести голосование по приостановке работы России в СПЧ ООН - РИА Новости, 05.04.2022
США надеются провести голосование по приостановке работы России в СПЧ ООН
США рассчитывают, что голосование по приостановке работы РФ в СПЧ ООН может пройти уже в четверг, заявила в интервью NPR американский постпред при ООН Линда... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T01:41
2022-04-05T02:18
в мире
сша
россия
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ООН, 5 апр – РИА Новости. США рассчитывают, что голосование по приостановке работы РФ в СПЧ ООН может пройти уже в четверг, заявила в интервью NPR американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд."Этим нужно заниматься в Генеральной Ассамблее, и мы рассчитываем сделать это как можно скорее - на этой неделе и, возможно, уже в четверг", - сказала она, отвечая на вопрос, когда она ожидает голосования.
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в мире, сша, россия
01:41 05.04.2022 (обновлено: 02:18 05.04.2022)
 
США надеются провести голосование по приостановке работы России в СПЧ ООН

США хотят провести голосование по вопросу приостановки участия России в СПЧ ООН в четверг

© AP Photo / Fabrice CoffriniЗал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Fabrice Coffrini
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
Читать ria.ru в
ООН, 5 апр – РИА Новости. США рассчитывают, что голосование по приостановке работы РФ в СПЧ ООН может пройти уже в четверг, заявила в интервью NPR американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Этим нужно заниматься в Генеральной Ассамблее, и мы рассчитываем сделать это как можно скорее - на этой неделе и, возможно, уже в четверг", - сказала она, отвечая на вопрос, когда она ожидает голосования.
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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