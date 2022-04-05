https://ria.ru/20220405/soveschanie-1781897371.html

Совещание по сельскому хозяйству и пищевой промышленности с участием Путина

Совещание по сельскому хозяйству и пищевой промышленности с участием Путина - РИА Новости, 05.04.2022

Совещание по сельскому хозяйству и пищевой промышленности с участием Путина

Владимир Путин проводит совещание по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:55

2022-04-05T15:55

2022-04-05T15:55

владимир путин

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Владимир Путин проводит совещание по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

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2022

Мария Назарова

Мария Назарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Назарова

владимир путин, видео