https://ria.ru/20220405/soveschanie-1781897371.html
Совещание по сельскому хозяйству и пищевой промышленности с участием Путина
Совещание по сельскому хозяйству и пищевой промышленности с участием Путина - РИА Новости, 05.04.2022
Совещание по сельскому хозяйству и пищевой промышленности с участием Путина
Владимир Путин проводит совещание по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:55
2022-04-05T15:55
2022-04-05T15:55
владимир путин
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Владимир Путин проводит совещание по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.
РИА Новости
1
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин провел совещание по сельскому хозяйству и пищевой промышленности
LIVE: Путин провел совещание по сельскому хозяйству и пищевой промышленности
2022-04-05T15:55
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PT10M25S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео
Совещание по сельскому хозяйству и пищевой промышленности с участием Путина
Владимир Путин проводит совещание по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.
2022-04-05T15:55
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PT10M25S
Совещание по сельскому хозяйству и пищевой промышленности с участием Путина
Владимир Путин проводит совещание по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.