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Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/sovbez-1781959751.html
Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию
Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию - РИА Новости, 05.04.2022
Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию
Владимир Зеленский в выступлении перед Советом Безопасности ООН, где Россия как постоянный член имеет право вето, предложил Совету самораспуститься или... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T18:43
2022-04-05T18:52
обострение ситуации в днр и лнр
совет безопасности оон
оон
в мире
украина
владимир зеленский
россия
ситуация в днр и лнр
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ООН, 5 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский в выступлении перед Советом Безопасности ООН, где Россия как постоянный член имеет право вето, предложил Совету самораспуститься или исключить РФ из своего состава. Согласно Уставу ООН ни одно решение не может быть принято без согласия любого постоянного члена СБ."Сейчас нам необходимы решения от Совета Безопасности ООН, нацеленные на восстановление мира на Украине. Если вы не знаете, как принять такое решение, то можете сделать две вещи: исключить Россию, как агрессора и источник войны, чтобы она не могла блокировать решения, касающиеся ее агрессии и войны...реформировать систему безопасности, либо, если не будет другого варианта и альтернативы, то вы все должны самораспуститься", - сказал Зеленский во вторник по видеосвязи перед членами Совбеза.По его мнению, ООН сегодня не в состоянии эффективно реагировать на проводимую Россией специальную военную операцию на Украине. В этих условиях, добавил Зеленский, Украина выступает с инициативой проведения в Киеве глобальной конференции, которая будет посвящена вопросам реформирования глобальной системы безопасности.Зеленский также в очередной выступил с рядом резких обвинений в адрес России, а также заговорил о масштабном продовольственном кризисе из-за нынешней ситуации на Украине, последствия которого будут ощущать на себе в том числе страны Африки и Азии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/rossiya-1781795232.html
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совет безопасности оон, оон, в мире, украина, владимир зеленский, россия, ситуация в днр и лнр
18:43 05.04.2022 (обновлено: 18:52 05.04.2022)
 
Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию

Президент Украины Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью
Читать ria.ru в
ООН, 5 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский в выступлении перед Советом Безопасности ООН, где Россия как постоянный член имеет право вето, предложил Совету самораспуститься или исключить РФ из своего состава. Согласно Уставу ООН ни одно решение не может быть принято без согласия любого постоянного члена СБ.
"Сейчас нам необходимы решения от Совета Безопасности ООН, нацеленные на восстановление мира на Украине. Если вы не знаете, как принять такое решение, то можете сделать две вещи: исключить Россию, как агрессора и источник войны, чтобы она не могла блокировать решения, касающиеся ее агрессии и войны...реформировать систему безопасности, либо, если не будет другого варианта и альтернативы, то вы все должны самораспуститься", - сказал Зеленский во вторник по видеосвязи перед членами Совбеза.
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 22:52
Небензя прокомментировал инициативу исключения России из СПЧ ООН
По его мнению, ООН сегодня не в состоянии эффективно реагировать на проводимую Россией специальную военную операцию на Украине. В этих условиях, добавил Зеленский, Украина выступает с инициативой проведения в Киеве глобальной конференции, которая будет посвящена вопросам реформирования глобальной системы безопасности.
Зеленский также в очередной выступил с рядом резких обвинений в адрес России, а также заговорил о масштабном продовольственном кризисе из-за нынешней ситуации на Украине, последствия которого будут ощущать на себе в том числе страны Африки и Азии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 19:52
Лавров объяснил, почему Россию не исключат из Совбеза ООН
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСовет Безопасности ООНООНВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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