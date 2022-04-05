18:43 05.04.2022 (обновлено: 18:52 05.04.2022)
Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию
Президент Украины Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью
ООН, 5 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский в выступлении перед Советом Безопасности ООН, где Россия как постоянный член имеет право вето, предложил Совету самораспуститься или исключить РФ из своего состава. Согласно Уставу ООН ни одно решение не может быть принято без согласия любого постоянного члена СБ.
"Сейчас нам необходимы решения от Совета Безопасности ООН, нацеленные на восстановление мира на Украине. Если вы не знаете, как принять такое решение, то можете сделать две вещи: исключить Россию, как агрессора и источник войны, чтобы она не могла блокировать решения, касающиеся ее агрессии и войны...реформировать систему безопасности, либо, если не будет другого варианта и альтернативы, то вы все должны самораспуститься", - сказал Зеленский во вторник по видеосвязи перед членами Совбеза.
По его мнению, ООН сегодня не в состоянии эффективно реагировать на проводимую Россией специальную военную операцию на Украине. В этих условиях, добавил Зеленский, Украина выступает с инициативой проведения в Киеве глобальной конференции, которая будет посвящена вопросам реформирования глобальной системы безопасности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.