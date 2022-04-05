https://ria.ru/20220405/sovbez-1781959751.html

Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию

Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию - РИА Новости, 05.04.2022

Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию

Владимир Зеленский в выступлении перед Советом Безопасности ООН, где Россия как постоянный член имеет право вето, предложил Совету самораспуститься или... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T18:43

2022-04-05T18:43

2022-04-05T18:52

обострение ситуации в днр и лнр

совет безопасности оон

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ситуация в днр и лнр

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ООН, 5 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский в выступлении перед Советом Безопасности ООН, где Россия как постоянный член имеет право вето, предложил Совету самораспуститься или исключить РФ из своего состава. Согласно Уставу ООН ни одно решение не может быть принято без согласия любого постоянного члена СБ."Сейчас нам необходимы решения от Совета Безопасности ООН, нацеленные на восстановление мира на Украине. Если вы не знаете, как принять такое решение, то можете сделать две вещи: исключить Россию, как агрессора и источник войны, чтобы она не могла блокировать решения, касающиеся ее агрессии и войны...реформировать систему безопасности, либо, если не будет другого варианта и альтернативы, то вы все должны самораспуститься", - сказал Зеленский во вторник по видеосвязи перед членами Совбеза.По его мнению, ООН сегодня не в состоянии эффективно реагировать на проводимую Россией специальную военную операцию на Украине. В этих условиях, добавил Зеленский, Украина выступает с инициативой проведения в Киеве глобальной конференции, которая будет посвящена вопросам реформирования глобальной системы безопасности.Зеленский также в очередной выступил с рядом резких обвинений в адрес России, а также заговорил о масштабном продовольственном кризисе из-за нынешней ситуации на Украине, последствия которого будут ощущать на себе в том числе страны Африки и Азии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/rossiya-1781795232.html

https://ria.ru/20220302/lavrov-1776126884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет безопасности оон, оон, в мире, украина, владимир зеленский, россия, ситуация в днр и лнр