https://ria.ru/20220405/sotsseti-1781834685.html

В Думе одобрили проект, обязывающий власти создавать страницы в соцсетях

В Думе одобрили проект, обязывающий власти создавать страницы в соцсетях - РИА Новости, 05.04.2022

В Думе одобрили проект, обязывающий власти создавать страницы в соцсетях

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:38

2022-04-05T10:38

2022-04-05T10:38

общество

россия

госдума рф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях.Изменения предлагаются в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ. Законопроект предлагает расширить способы обеспечения доступа к информации, а именно "установить обязанности для органов и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности".Кроме этого, будет расширен круг субъектов регулирования, в частности включение подведомственных государственных органов и органов местного самоуправления организаций в число субъектов, обязанных обеспечивать доступ к информации о своей деятельности через соцсети. Также дается определение понятию "официальная страница".Отмечается, что для реализации такой нормы Минцифры России разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.Как говорится в пояснительной записке, сейчас для ряда видов бюджетных организаций в законодательстве существуют требования к созданию и ведению официальных сайтов, однако в современных реалиях этого оказывается недостаточным – сложились новые, уже более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными из которых являются соцсети.

https://ria.ru/20220404/vkontakte-1781697119.html

https://ria.ru/20220404/zapad-1781555831.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)