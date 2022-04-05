https://ria.ru/20220405/sotsseti-1781834685.html
В Думе одобрили проект, обязывающий власти создавать страницы в соцсетях
В Думе одобрили проект, обязывающий власти создавать страницы в соцсетях - РИА Новости, 05.04.2022
В Думе одобрили проект, обязывающий власти создавать страницы в соцсетях
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:38
2022-04-05T10:38
2022-04-05T10:38
общество
россия
госдума рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях.Изменения предлагаются в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ. Законопроект предлагает расширить способы обеспечения доступа к информации, а именно "установить обязанности для органов и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности".Кроме этого, будет расширен круг субъектов регулирования, в частности включение подведомственных государственных органов и органов местного самоуправления организаций в число субъектов, обязанных обеспечивать доступ к информации о своей деятельности через соцсети. Также дается определение понятию "официальная страница".Отмечается, что для реализации такой нормы Минцифры России разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.Как говорится в пояснительной записке, сейчас для ряда видов бюджетных организаций в законодательстве существуют требования к созданию и ведению официальных сайтов, однако в современных реалиях этого оказывается недостаточным – сложились новые, уже более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными из которых являются соцсети.
https://ria.ru/20220404/vkontakte-1781697119.html
https://ria.ru/20220404/zapad-1781555831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
В Думе одобрили проект, обязывающий власти создавать страницы в соцсетях
Комитет ГД одобрил проект, обязывающий органы власти создавать страницы в соцсетях
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях.
Изменения предлагаются в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ. Законопроект предлагает расширить способы обеспечения доступа к информации, а именно "установить обязанности для органов и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности".
Кроме этого, будет расширен круг субъектов регулирования, в частности включение подведомственных государственных органов и органов местного самоуправления организаций в число субъектов, обязанных обеспечивать доступ к информации о своей деятельности через соцсети. Также дается определение понятию "официальная страница".
Отмечается, что для реализации такой нормы Минцифры России
разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.
Как говорится в пояснительной записке, сейчас для ряда видов бюджетных организаций в законодательстве существуют требования к созданию и ведению официальных сайтов, однако в современных реалиях этого оказывается недостаточным – сложились новые, уже более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными из которых являются соцсети.