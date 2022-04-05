https://ria.ru/20220405/smartfon-1781874697.html

Россияне отказываются от дорогих смартфонов

Россияне отказываются от дорогих смартфонов - РИА Новости, 05.04.2022

Россияне отказываются от дорогих смартфонов

В первом квартале 2022 года на российском рынке смартфонов сменился тренд — россияне переключились с премиальных смартфонов на устройства среднего ценового... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:11

2022-04-05T13:11

2022-04-05T13:11

наука

технологии

samsung

apple iphone

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В первом квартале 2022 года на российском рынке смартфонов сменился тренд — россияне переключились с премиальных смартфонов на устройства среднего ценового сегмента. К таким выводам пришли аналитики компании МТС.В первом квартале 2022-го спрос на смартфоны дороже 50 000 рублей, который рос в прошлом году, резко, замедлился: в январе и феврале продажи дорогих остались на уровне прошлого года, а в марте они упали на 30 процентов.Тройку самых продаваемых смартфонов в первом квартале года заняли недорогие Redmi 9A, Samsung Galaxy A03 и Redmi Note 10S. В десятке бестселлеров по-настоящему дорогими моделями оказались iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 13. Практически половину топа занимают доступные устройства от компании Samsung.Интерес к среднебюджетным смартфонам вырос, как считают аналитики, из-за подорожания гаджетов и переключения спроса на другие категории потребительских товаров.

https://ria.ru/20220330/realme-1780885212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, samsung, apple iphone