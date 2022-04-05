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Россияне отказываются от дорогих смартфонов - РИА Новости, 05.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220405/smartfon-1781874697.html
Россияне отказываются от дорогих смартфонов
Россияне отказываются от дорогих смартфонов - РИА Новости, 05.04.2022
Россияне отказываются от дорогих смартфонов
В первом квартале 2022 года на российском рынке смартфонов сменился тренд — россияне переключились с премиальных смартфонов на устройства среднего ценового... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:11
2022-04-05T13:11
наука
технологии
samsung
apple iphone
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В первом квартале 2022 года на российском рынке смартфонов сменился тренд — россияне переключились с премиальных смартфонов на устройства среднего ценового сегмента. К таким выводам пришли аналитики компании МТС.В первом квартале 2022-го спрос на смартфоны дороже 50 000 рублей, который рос в прошлом году, резко, замедлился: в январе и феврале продажи дорогих остались на уровне прошлого года, а в марте они упали на 30 процентов.Тройку самых продаваемых смартфонов в первом квартале года заняли недорогие Redmi 9A, Samsung Galaxy A03 и Redmi Note 10S. В десятке бестселлеров по-настоящему дорогими моделями оказались iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 13. Практически половину топа занимают доступные устройства от компании Samsung.Интерес к среднебюджетным смартфонам вырос, как считают аналитики, из-за подорожания гаджетов и переключения спроса на другие категории потребительских товаров.
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технологии, samsung, apple iphone
13:11 05.04.2022
 

Россияне отказываются от дорогих смартфонов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатели выбирают смартфон, Москва
Покупатели выбирают смартфон, Москва - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В первом квартале 2022 года на российском рынке смартфонов сменился тренд — россияне переключились с премиальных смартфонов на устройства среднего ценового сегмента. К таким выводам пришли аналитики компании МТС.
В первом квартале 2022-го спрос на смартфоны дороже 50 000 рублей, который рос в прошлом году, резко, замедлился: в январе и феврале продажи дорогих остались на уровне прошлого года, а в марте они упали на 30 процентов.
Тройку самых продаваемых смартфонов в первом квартале года заняли недорогие Redmi 9A, Samsung Galaxy A03 и Redmi Note 10S. В десятке бестселлеров по-настоящему дорогими моделями оказались iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 13. Практически половину топа занимают доступные устройства от компании Samsung.
Интерес к среднебюджетным смартфонам вырос, как считают аналитики, из-за подорожания гаджетов и переключения спроса на другие категории потребительских товаров.
realme 9 Pro - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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Обзор смартфона realme 9 Pro: смартфон, в котором есть все, и даже больше
 
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