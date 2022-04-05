https://ria.ru/20220405/shtraf-1781846914.html

С Мeta* начали принудительное взыскание штрафа в два миллиарда рублей

С Мeta* начали принудительное взыскание штрафа в два миллиарда рублей - РИА Новости, 05.04.2022

С Мeta* начали принудительное взыскание штрафа в два миллиарда рублей

Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания почти двух миллиардов рублей штрафа с американской компании Meta*, следует из базы данных на сайте... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:31

2022-04-05T11:31

2022-04-05T12:52

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

россия

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания почти двух миллиардов рублей штрафа с американской компании Meta*, следует из базы данных на сайте ФССП.Отмечается, что исполнительное производство началось еще 24 марта.Оборотный штраф почти в два миллиарда рублей компании назначили за "систематическое неудаление запрещенной информации".Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России соцсети, принадлежащие Meta*, за экстремистскую деятельность. Как объяснила Генпрокуратура, ресурсы проигнорировали тысячи требований об удалении фейков о российской спецоперации на Украине и призывов к несанкционированным митингам.Вопрос о признании Meta* экстремистской организацией Генпрокуратура поставила после того, как компания временно сняла запрет на призывы к насилию против российских военных. СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220404/blokirovka-1781656770.html

https://ria.ru/20220404/zapad-1781555831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, facebook, instagram, meta (метавселенная), происшествия, интернет, технологии, социальные сети