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С Мeta* начали принудительное взыскание штрафа в два миллиарда рублей - РИА Новости, 05.04.2022
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С Мeta* начали принудительное взыскание штрафа в два миллиарда рублей
С Мeta* начали принудительное взыскание штрафа в два миллиарда рублей - РИА Новости, 05.04.2022
С Мeta* начали принудительное взыскание штрафа в два миллиарда рублей
Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания почти двух миллиардов рублей штрафа с американской компании Meta*, следует из базы данных на сайте... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:31
2022-04-05T12:52
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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meta (метавселенная)
происшествия
интернет
технологии
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания почти двух миллиардов рублей штрафа с американской компании Meta*, следует из базы данных на сайте ФССП.Отмечается, что исполнительное производство началось еще 24 марта.Оборотный штраф почти в два миллиарда рублей компании назначили за "систематическое неудаление запрещенной информации".Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России соцсети, принадлежащие Meta*, за экстремистскую деятельность. Как объяснила Генпрокуратура, ресурсы проигнорировали тысячи требований об удалении фейков о российской спецоперации на Украине и призывов к несанкционированным митингам.Вопрос о признании Meta* экстремистской организацией Генпрокуратура поставила после того, как компания временно сняла запрет на призывы к насилию против российских военных. СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220404/blokirovka-1781656770.html
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федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, facebook, instagram, meta (метавселенная), происшествия, интернет, технологии, социальные сети
11:31 05.04.2022 (обновлено: 12:52 05.04.2022)
 
С Мeta* начали принудительное взыскание штрафа в два миллиарда рублей

ФССП начала процедуру по принудительному взысканию с Мeta штрафа в два миллиарда рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания почти двух миллиардов рублей штрафа с американской компании Meta*, следует из базы данных на сайте ФССП.

"Штраф как вид наказания по делам об административных правонарушениях: <...> 1 990 984 950,05 рубля", — указано на ресурсе.

Отмечается, что исполнительное производство началось еще 24 марта.
Оборотный штраф почти в два миллиарда рублей компании назначили за "систематическое неудаление запрещенной информации".
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Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России соцсети, принадлежащие Meta*, за экстремистскую деятельность. Как объяснила Генпрокуратура, ресурсы проигнорировали тысячи требований об удалении фейков о российской спецоперации на Украине и призывов к несанкционированным митингам.
Вопрос о признании Meta* экстремистской организацией Генпрокуратура поставила после того, как компания временно сняла запрет на призывы к насилию против российских военных. СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)РоссияFacebookInstagramMeta (метавселенная)ПроисшествияИнтернетТехнологииСоциальные сети
 
 
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