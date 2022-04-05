https://ria.ru/20220405/shtraf-1781846914.html
С Мeta* начали принудительное взыскание штрафа в два миллиарда рублей
С Мeta* начали принудительное взыскание штрафа в два миллиарда рублей - РИА Новости, 05.04.2022
С Мeta* начали принудительное взыскание штрафа в два миллиарда рублей
Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания почти двух миллиардов рублей штрафа с американской компании Meta*, следует из базы данных на сайте... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:31
2022-04-05T11:31
2022-04-05T12:52
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
facebook
instagram
meta (метавселенная)
происшествия
интернет
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_ff35b4308b16b1e56bc713c6505e3848.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания почти двух миллиардов рублей штрафа с американской компании Meta*, следует из базы данных на сайте ФССП.Отмечается, что исполнительное производство началось еще 24 марта.Оборотный штраф почти в два миллиарда рублей компании назначили за "систематическое неудаление запрещенной информации".Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России соцсети, принадлежащие Meta*, за экстремистскую деятельность. Как объяснила Генпрокуратура, ресурсы проигнорировали тысячи требований об удалении фейков о российской спецоперации на Украине и призывов к несанкционированным митингам.Вопрос о признании Meta* экстремистской организацией Генпрокуратура поставила после того, как компания временно сняла запрет на призывы к насилию против российских военных. СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220404/blokirovka-1781656770.html
https://ria.ru/20220404/zapad-1781555831.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_8bddeead0cd6a24d82b3c10655528797.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, facebook, instagram, meta (метавселенная), происшествия, интернет, технологии, социальные сети
11:31 05.04.2022 (обновлено: 12:52 05.04.2022)
С Мeta* начали принудительное взыскание штрафа в два миллиарда рублей
ФССП начала процедуру по принудительному взысканию с Мeta штрафа в два миллиарда рублей
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания почти двух миллиардов рублей штрафа с американской компании Meta*, следует из базы данных на сайте ФССП
.
"Штраф как вид наказания по делам об административных правонарушениях: <...> 1 990 984 950,05 рубля", — указано на ресурсе.
Отмечается, что исполнительное производство началось еще 24 марта.
Оборотный штраф почти в два миллиарда рублей компании назначили за "систематическое неудаление запрещенной информации".
Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России соцсети, принадлежащие Meta*, за экстремистскую деятельность. Как объяснила Генпрокуратура, ресурсы проигнорировали тысячи требований об удалении фейков о российской спецоперации на Украине и призывов к несанкционированным митингам.
Вопрос о признании Meta* экстремистской организацией Генпрокуратура поставила после того, как компания временно сняла запрет на призывы к насилию против российских военных. СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.