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Сейшелы в марте потеряли больше половины российских туристов

Сейшелы в марте потеряли больше половины российских туристов - РИА Новости, 05.04.2022

Сейшелы в марте потеряли больше половины российских туристов

Прекращение прямой перевозки, рост цен и невозможность расплатиться картами сократили выездной турпоток из России на Сейшельские острова в марте на 55 процентов РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:36

2022-04-05T12:36

2022-04-05T12:36

туризм

туризм

новости - туризм

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turkish airlines

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emirates

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Прекращение прямой перевозки, рост цен и невозможность расплатиться картами сократили выездной турпоток из России на Сейшельские острова в марте на 55 процентов по сравнению с февралем, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).По ее данным, в последнюю неделю февраля на Сейшельские острова прибыли 1,2 тысячи россиянин, в первую неделю марта – 1,06 тысячи туристов из РФ. "Но уже во вторую – нарушение прямой перевозки между Россией и Сейшелами заставило "уйти" с направления две трети туристов. Так, с 7 по 13 марта на острова прилетели всего 308 человек, c 14 по 20 марта – 296, а с 21 по 27 марта – всего 281 гражданин России", – рассказали в АТОР.В итоге в марте на Сейшелы прилетели только 1,95 тысячи россиян, что на 55 процентов меньше, чем в феврале. "Россия опустилась с первого на пятое место в списке основных въездных рынков Сейшел, а к концу марта – и вовсе на восьмую строчку", – сообщили в ассоциации.Перелеты на Сейшелы сейчас возможны только со стыковками – на рейсах иностранных авиакомпаний. В основном туристы выбирают Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, Ethiopian Airlines и их комбинации. Стоимость турпакета на майские праздники с перелетом сейчас начинается от 351,6 тысячи рублей за шесть ночей на двоих в апартаментах – и это без питания.В АТОР отмечают, что некоторые отели стали предлагать оплату депозитов заранее через туроператоров, чтобы решить проблему россиян с услугами отеля на месте, так как на Сейшелах практически нет системы "все включено".

https://ria.ru/20220316/maldivy-1778383837.html

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Лана Баева

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