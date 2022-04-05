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Губернатор Подмосковья посетил пункт гуманитарной помощи для жителей ЛДНР - РИА Новости, 05.04.2022
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Губернатор Подмосковья посетил пункт гуманитарной помощи для жителей ЛДНР
Губернатор Подмосковья посетил пункт гуманитарной помощи для жителей ЛДНР - РИА Новости, 05.04.2022
Губернатор Подмосковья посетил пункт гуманитарной помощи для жителей ЛДНР
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецких народных республик в Красногорске,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:19
2022-04-05T16:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецких народных республик в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Пункт сбора гуманитарной помощи в Красногорске был открыт 24 февраля. За это время собрано более 110 тысяч единиц товаров, в том числе продукты питания, одежда, средства личной гигиены, товары для дома и мелкая бытовая техника.Всего, согласно данным пресс-службы, в Подмосковье собрано более 800 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса. Помощь отправляется в пункты временного содержания региона, Ростов и Донбасс.
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московская область (подмосковье), красногорск, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, лнр, андрей воробьев
16:19 05.04.2022
 

Губернатор Подмосковья посетил пункт гуманитарной помощи для жителей ЛДНР

© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства МОГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения пункта гуманитарной помощи для жителей ЛДНР
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения пункта гуманитарной помощи для жителей ЛДНР - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства МО
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецких народных республик в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Пункт сбора гуманитарной помощи в Красногорске был открыт 24 февраля. За это время собрано более 110 тысяч единиц товаров, в том числе продукты питания, одежда, средства личной гигиены, товары для дома и мелкая бытовая техника.
"Дети несут игрушки, некоторые свои любимые. Школьники, студенты пишут письма военным и жителям со словами поддержки. Активные люди организуют сбор помощи среди друзей, знакомых, на предприятиях. Хочу всех поблагодарить за эту работу. Мы тоже сегодня внесем свою лепту", - сказал Воробьев.
Всего, согласно данным пресс-службы, в Подмосковье собрано более 800 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса. Помощь отправляется в пункты временного содержания региона, Ростов и Донбасс.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время концерта для жителей Донбасса
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