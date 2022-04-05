Губернатор Подмосковья посетил пункт гуманитарной помощи для жителей ЛДНР
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства МОГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения пункта гуманитарной помощи для жителей ЛДНР
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства МО
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецких народных республик в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Пункт сбора гуманитарной помощи в Красногорске был открыт 24 февраля. За это время собрано более 110 тысяч единиц товаров, в том числе продукты питания, одежда, средства личной гигиены, товары для дома и мелкая бытовая техника.
"Дети несут игрушки, некоторые свои любимые. Школьники, студенты пишут письма военным и жителям со словами поддержки. Активные люди организуют сбор помощи среди друзей, знакомых, на предприятиях. Хочу всех поблагодарить за эту работу. Мы тоже сегодня внесем свою лепту", - сказал Воробьев.
Всего, согласно данным пресс-службы, в Подмосковье собрано более 800 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса. Помощь отправляется в пункты временного содержания региона, Ростов и Донбасс.