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Губернатор Подмосковья посетил пункт гуманитарной помощи для жителей ЛДНР

Губернатор Подмосковья посетил пункт гуманитарной помощи для жителей ЛДНР - РИА Новости, 05.04.2022

Губернатор Подмосковья посетил пункт гуманитарной помощи для жителей ЛДНР

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецких народных республик в Красногорске,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:19

2022-04-05T16:19

2022-04-05T16:19

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецких народных республик в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Пункт сбора гуманитарной помощи в Красногорске был открыт 24 февраля. За это время собрано более 110 тысяч единиц товаров, в том числе продукты питания, одежда, средства личной гигиены, товары для дома и мелкая бытовая техника.Всего, согласно данным пресс-службы, в Подмосковье собрано более 800 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса. Помощь отправляется в пункты временного содержания региона, Ростов и Донбасс.

https://ria.ru/20220319/kontsert-1779053576.html

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Алёна Пава

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