https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781989004.html

Белый дом заявил, что новые западные санкции запретят инвестиции в Россию

Белый дом заявил, что новые западные санкции запретят инвестиции в Россию - РИА Новости, 06.04.2022

Белый дом заявил, что новые западные санкции запретят инвестиции в Россию

Белый дом подтвердил, что очередной пакет санкций, который планируется обнародовать в среду, будет включать запрет на новые инвестиции в Россию. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-05T23:39

2022-04-05T23:39

2022-04-06T06:52

россия

администрация президента сша

дженнифер псаки

санкции в отношении россии

санкции

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что очередной пакет санкций, который планируется обнародовать в среду, будет включать запрет на новые инвестиции в Россию."Завтра мы объявим... в координации с G7 и ЕС дополнительный пакет радикальных санкционных мер, которые увеличат издержки для России и отправят ее дальше по дороге экономической, финансовой и технологической изоляции. Он будет включать запрет на все новые инвестиции в Россию, расширение санкций против финансовых институтов и госпредприятий, санкции против российских правительственных чиновников и членов их семей", - сказала официальный представитель американской администрации Джен Псаки.

https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781988181.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, администрация президента сша, дженнифер псаки, санкции в отношении россии, санкции, в мире