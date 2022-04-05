https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781989004.html
Белый дом заявил, что новые западные санкции запретят инвестиции в Россию
Белый дом заявил, что новые западные санкции запретят инвестиции в Россию - РИА Новости, 06.04.2022
Белый дом заявил, что новые западные санкции запретят инвестиции в Россию
Белый дом подтвердил, что очередной пакет санкций, который планируется обнародовать в среду, будет включать запрет на новые инвестиции в Россию. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-05T23:39
2022-04-05T23:39
2022-04-06T06:52
россия
администрация президента сша
дженнифер псаки
санкции в отношении россии
санкции
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что очередной пакет санкций, который планируется обнародовать в среду, будет включать запрет на новые инвестиции в Россию."Завтра мы объявим... в координации с G7 и ЕС дополнительный пакет радикальных санкционных мер, которые увеличат издержки для России и отправят ее дальше по дороге экономической, финансовой и технологической изоляции. Он будет включать запрет на все новые инвестиции в Россию, расширение санкций против финансовых институтов и госпредприятий, санкции против российских правительственных чиновников и членов их семей", - сказала официальный представитель американской администрации Джен Псаки.
https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781988181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, администрация президента сша, дженнифер псаки, санкции в отношении россии, санкции, в мире
23:39 05.04.2022 (обновлено: 06:52 06.04.2022)
Белый дом заявил, что новые западные санкции запретят инвестиции в Россию
Белый дом подтвердил, что новые западные санкции включат запрет на инвестиции в Россию