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Белый дом заявил, что новые западные санкции запретят инвестиции в Россию - РИА Новости, 06.04.2022
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Белый дом заявил, что новые западные санкции запретят инвестиции в Россию
Белый дом заявил, что новые западные санкции запретят инвестиции в Россию - РИА Новости, 06.04.2022
Белый дом заявил, что новые западные санкции запретят инвестиции в Россию
Белый дом подтвердил, что очередной пакет санкций, который планируется обнародовать в среду, будет включать запрет на новые инвестиции в Россию. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-05T23:39
2022-04-06T06:52
россия
администрация президента сша
дженнифер псаки
санкции в отношении россии
санкции
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что очередной пакет санкций, который планируется обнародовать в среду, будет включать запрет на новые инвестиции в Россию."Завтра мы объявим... в координации с G7 и ЕС дополнительный пакет радикальных санкционных мер, которые увеличат издержки для России и отправят ее дальше по дороге экономической, финансовой и технологической изоляции. Он будет включать запрет на все новые инвестиции в Россию, расширение санкций против финансовых институтов и госпредприятий, санкции против российских правительственных чиновников и членов их семей", - сказала официальный представитель американской администрации Джен Псаки.
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россия, администрация президента сша, дженнифер псаки, санкции в отношении россии, санкции, в мире
23:39 05.04.2022 (обновлено: 06:52 06.04.2022)
 
Белый дом заявил, что новые западные санкции запретят инвестиции в Россию

Белый дом подтвердил, что новые западные санкции включат запрет на инвестиции в Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что очередной пакет санкций, который планируется обнародовать в среду, будет включать запрет на новые инвестиции в Россию.
"Завтра мы объявим... в координации с G7 и ЕС дополнительный пакет радикальных санкционных мер, которые увеличат издержки для России и отправят ее дальше по дороге экономической, финансовой и технологической изоляции. Он будет включать запрет на все новые инвестиции в Россию, расширение санкций против финансовых институтов и госпредприятий, санкции против российских правительственных чиновников и членов их семей", - сказала официальный представитель американской администрации Джен Псаки.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 23:19
Псаки рассказала, кого коснутся новые антироссийские санкции
 
РоссияАдминистрация президента СШАДженнифер ПсакиСанкции в отношении РоссииСанкцииВ мире
 
 
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