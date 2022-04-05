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Псаки рассказала, кого коснутся новые антироссийские санкции - РИА Новости, 05.04.2022
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Псаки рассказала, кого коснутся новые антироссийские санкции
Псаки рассказала, кого коснутся новые антироссийские санкции - РИА Новости, 05.04.2022
Псаки рассказала, кого коснутся новые антироссийские санкции
Новые санкции США против России будут объявлены 6 апреля, они коснутся членов правительства, финансовых институтов и предприятий, заявила официальный... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T23:19
2022-04-05T23:32
россия
администрация президента сша
сша
санкции в отношении россии
санкции
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Новые санкции США против России будут объявлены 6 апреля, они коснутся членов правительства, финансовых институтов и предприятий, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.По ее словам, Белый дом пока не будет анонсировать конкретные организации и должностных лиц, которые подвергнутся санкциям, но ограничительные меры будут объявлены в среду."Вы можете ожидать, что они нацелятся на представителей российского правительства, членов их семей, финансовые институты, которыми владеет Россия, и предприятий под государственным контролем", - сказала Псаки.
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россия, администрация президента сша, сша, санкции в отношении россии, санкции, дженнифер псаки
23:19 05.04.2022 (обновлено: 23:32 05.04.2022)
 
Псаки рассказала, кого коснутся новые антироссийские санкции

Белый дом: 6 апреля США объявят новые санкции против представителей правительства России

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Новые санкции США против России будут объявлены 6 апреля, они коснутся членов правительства, финансовых институтов и предприятий, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, Белый дом пока не будет анонсировать конкретные организации и должностных лиц, которые подвергнутся санкциям, но ограничительные меры будут объявлены в среду.
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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"Вы можете ожидать, что они нацелятся на представителей российского правительства, членов их семей, финансовые институты, которыми владеет Россия, и предприятий под государственным контролем", - сказала Псаки.
 
РоссияАдминистрация президента СШАСШАСанкции в отношении РоссииСанкцииДженнифер Псаки
 
 
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