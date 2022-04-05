https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781988181.html

Псаки рассказала, кого коснутся новые антироссийские санкции

Псаки рассказала, кого коснутся новые антироссийские санкции - РИА Новости, 05.04.2022

Псаки рассказала, кого коснутся новые антироссийские санкции

Новые санкции США против России будут объявлены 6 апреля, они коснутся членов правительства, финансовых институтов и предприятий, заявила официальный... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T23:19

2022-04-05T23:19

2022-04-05T23:32

россия

администрация президента сша

сша

санкции в отношении россии

санкции

дженнифер псаки

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Новые санкции США против России будут объявлены 6 апреля, они коснутся членов правительства, финансовых институтов и предприятий, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.По ее словам, Белый дом пока не будет анонсировать конкретные организации и должностных лиц, которые подвергнутся санкциям, но ограничительные меры будут объявлены в среду."Вы можете ожидать, что они нацелятся на представителей российского правительства, членов их семей, финансовые институты, которыми владеет Россия, и предприятий под государственным контролем", - сказала Псаки.

https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781985919.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, администрация президента сша, сша, санкции в отношении россии, санкции, дженнифер псаки