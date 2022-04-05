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В США анонсировали новые санкции против России - РИА Новости, 06.04.2022
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В США анонсировали новые санкции против России
В США анонсировали новые санкции против России - РИА Новости, 06.04.2022
В США анонсировали новые санкции против России
США намерены объявить о новых санкциях в отношении РФ на фоне ситуации вокруг Украины в среду, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-05T19:55
2022-04-06T06:47
санкции в отношении россии
в мире
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. США намерены объявить о новых санкциях в отношении РФ на фоне ситуации вокруг Украины в среду, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник.По данным источника, Вашингтон осуществляет координацию по вопросам санкций со странами G7 и ЕС. Он добавил, что новые санкции будут включать запрет на все новые инвестиции в РФ, а также усилят давление на российские финансовые институты. Согласно источнику, под санкции попадут госпредприятия, российские чиновники и их семьи.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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санкции в отношении россии, в мире, россия, сша
19:55 05.04.2022 (обновлено: 06:47 06.04.2022)
 
В США анонсировали новые санкции против России

США объявят о новых санкциях против России в среду, 6 апреля

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. США намерены объявить о новых санкциях в отношении РФ на фоне ситуации вокруг Украины в среду, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник.
По данным источника, Вашингтон осуществляет координацию по вопросам санкций со странами G7 и ЕС. Он добавил, что новые санкции будут включать запрет на все новые инвестиции в РФ, а также усилят давление на российские финансовые институты. Согласно источнику, под санкции попадут госпредприятия, российские чиновники и их семьи.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 21:45
Госдеп заявил, что США с союзниками введут новые санкции против России
 
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