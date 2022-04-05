https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781971585.html
В США анонсировали новые санкции против России
В США анонсировали новые санкции против России - РИА Новости, 06.04.2022
В США анонсировали новые санкции против России
США намерены объявить о новых санкциях в отношении РФ на фоне ситуации вокруг Украины в среду, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-05T19:55
2022-04-05T19:55
2022-04-06T06:47
санкции в отношении россии
в мире
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. США намерены объявить о новых санкциях в отношении РФ на фоне ситуации вокруг Украины в среду, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник.По данным источника, Вашингтон осуществляет координацию по вопросам санкций со странами G7 и ЕС. Он добавил, что новые санкции будут включать запрет на все новые инвестиции в РФ, а также усилят давление на российские финансовые институты. Согласно источнику, под санкции попадут госпредприятия, российские чиновники и их семьи.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781786264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, сша
19:55 05.04.2022 (обновлено: 06:47 06.04.2022)
В США анонсировали новые санкции против России
США объявят о новых санкциях против России в среду, 6 апреля