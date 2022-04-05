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В Еврокомиссии рассказали о пятом пакете санкций против России - РИА Новости, 05.04.2022
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В Еврокомиссии рассказали о пятом пакете санкций против России
В Еврокомиссии рассказали о пятом пакете санкций против России - РИА Новости, 05.04.2022
В Еврокомиссии рассказали о пятом пакете санкций против России
Пятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России может включать в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, угля, сказал исполнительный... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:05
2022-04-05T15:07
в мире
экономика
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Пятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России может включать в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, угля, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции во вторник.При этом окончательно этот пакет санкций еще не согласован. "Пятый пакет санкций финализируется. Не могу сообщать подробности. Но энергетика рассматривается как часть этого пакета", - сказал также Домбровскис."Чтобы договориться по санкциям, нам нужно единогласное решение 27 стран-членов ЕС", - напомнил он.
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в мире, экономика, санкции в отношении россии
15:05 05.04.2022 (обновлено: 15:07 05.04.2022)
 
В Еврокомиссии рассказали о пятом пакете санкций против России

В ЕК заявили, что пятый пакет санкций против России может включать ограничения в торговле

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Пятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России может включать в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, угля, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции во вторник.
"Что касается пятого пакета санкций, он не только об энергетике. Это широкий пакет санкций, покрывающий различные сектора, больше персональных санкций, торговые санкции, санкции в транспортном секторе, но также санкции, касающиеся энергетики, в частности, угля", - сказал он.
При этом окончательно этот пакет санкций еще не согласован. "Пятый пакет санкций финализируется. Не могу сообщать подробности. Но энергетика рассматривается как часть этого пакета", - сказал также Домбровскис.
"Чтобы договориться по санкциям, нам нужно единогласное решение 27 стран-членов ЕС", - напомнил он.
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