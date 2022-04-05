https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781902003.html

В Еврокомиссии рассказали о пятом пакете санкций против России

В Еврокомиссии рассказали о пятом пакете санкций против России - РИА Новости, 05.04.2022

В Еврокомиссии рассказали о пятом пакете санкций против России

Пятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России может включать в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, угля, сказал исполнительный... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:05

2022-04-05T15:05

2022-04-05T15:07

в мире

экономика

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Пятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России может включать в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, угля, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции во вторник.При этом окончательно этот пакет санкций еще не согласован. "Пятый пакет санкций финализируется. Не могу сообщать подробности. Но энергетика рассматривается как часть этого пакета", - сказал также Домбровскис."Чтобы договориться по санкциям, нам нужно единогласное решение 27 стран-членов ЕС", - напомнил он.

https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781890403.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, экономика, санкции в отношении россии