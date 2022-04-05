https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781902003.html
В Еврокомиссии рассказали о пятом пакете санкций против России
В Еврокомиссии рассказали о пятом пакете санкций против России - РИА Новости, 05.04.2022
В Еврокомиссии рассказали о пятом пакете санкций против России
Пятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России может включать в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, угля, сказал исполнительный... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:05
2022-04-05T15:05
2022-04-05T15:07
в мире
экономика
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Пятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России может включать в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, угля, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции во вторник.При этом окончательно этот пакет санкций еще не согласован. "Пятый пакет санкций финализируется. Не могу сообщать подробности. Но энергетика рассматривается как часть этого пакета", - сказал также Домбровскис."Чтобы договориться по санкциям, нам нужно единогласное решение 27 стран-членов ЕС", - напомнил он.
https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781890403.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, санкции в отношении россии
15:05 05.04.2022 (обновлено: 15:07 05.04.2022)
В Еврокомиссии рассказали о пятом пакете санкций против России
В ЕК заявили, что пятый пакет санкций против России может включать ограничения в торговле
БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Пятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России может включать в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, угля, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции во вторник.
"Что касается пятого пакета санкций, он не только об энергетике. Это широкий пакет санкций, покрывающий различные сектора, больше персональных санкций, торговые санкции, санкции в транспортном секторе, но также санкции, касающиеся энергетики, в частности, угля", - сказал он.
При этом окончательно этот пакет санкций еще не согласован. "Пятый пакет санкций финализируется. Не могу сообщать подробности. Но энергетика рассматривается как часть этого пакета", - сказал также Домбровскис.
"Чтобы договориться по санкциям, нам нужно единогласное решение 27 стран-членов ЕС", - напомнил он.