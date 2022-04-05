https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781899424.html
Страны ЕС готовы расширить антироссийские ограничения
Страны ЕС готовы расширить антироссийские ограничения - РИА Новости, 05.04.2022
Страны ЕС готовы расширить антироссийские ограничения
Представители стран Евросоюза в ходе заседания совета министров экономики и финансов региона (Экофина) во вторник выразили готовность расширить импортные и... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:52
2022-04-05T14:52
2022-04-05T15:19
в мире
санкции в отношении россии
экономика
россия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Представители стран Евросоюза в ходе заседания совета министров экономики и финансов региона (Экофина) во вторник выразили готовность расширить импортные и экспортные ограничительные меры в отношении России, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции после встречи."По санкциям (против РФ). Мы подтвердили решимость всех 27 стран… расширить усилия по санкциям", - сказал он."Двадцать семь (представителей стран Евросоюза) отметили готовность расширить ограничения в отношении экспорта и ограничения в отношении импорта", - также заявил Ле Мэр.Он добавил, что они отметили готовность и к расширению списка лиц и компаний, против которых вводятся ограничительные меры.
https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781902003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, экономика, россия, евросоюз
14:52 05.04.2022 (обновлено: 15:19 05.04.2022)
Страны ЕС готовы расширить антироссийские ограничения
Министр Бруно Ле Мэр заявил, что страны ЕС готовы расширить антироссийские ограничения