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Страны ЕС готовы расширить антироссийские ограничения - РИА Новости, 05.04.2022
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Страны ЕС готовы расширить антироссийские ограничения
Страны ЕС готовы расширить антироссийские ограничения - РИА Новости, 05.04.2022
Страны ЕС готовы расширить антироссийские ограничения
Представители стран Евросоюза в ходе заседания совета министров экономики и финансов региона (Экофина) во вторник выразили готовность расширить импортные и... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:52
2022-04-05T15:19
в мире
санкции в отношении россии
экономика
россия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Представители стран Евросоюза в ходе заседания совета министров экономики и финансов региона (Экофина) во вторник выразили готовность расширить импортные и экспортные ограничительные меры в отношении России, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции после встречи."По санкциям (против РФ). Мы подтвердили решимость всех 27 стран… расширить усилия по санкциям", - сказал он."Двадцать семь (представителей стран Евросоюза) отметили готовность расширить ограничения в отношении экспорта и ограничения в отношении импорта", - также заявил Ле Мэр.Он добавил, что они отметили готовность и к расширению списка лиц и компаний, против которых вводятся ограничительные меры.
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в мире, санкции в отношении россии, экономика, россия, евросоюз
14:52 05.04.2022 (обновлено: 15:19 05.04.2022)
 
Страны ЕС готовы расширить антироссийские ограничения

Министр Бруно Ле Мэр заявил, что страны ЕС готовы расширить антироссийские ограничения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Представители стран Евросоюза в ходе заседания совета министров экономики и финансов региона (Экофина) во вторник выразили готовность расширить импортные и экспортные ограничительные меры в отношении России, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции после встречи.
"По санкциям (против РФ). Мы подтвердили решимость всех 27 стран… расширить усилия по санкциям", - сказал он.
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"Двадцать семь (представителей стран Евросоюза) отметили готовность расширить ограничения в отношении экспорта и ограничения в отношении импорта", - также заявил Ле Мэр.
Он добавил, что они отметили готовность и к расширению списка лиц и компаний, против которых вводятся ограничительные меры.
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