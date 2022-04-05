https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781899424.html

Страны ЕС готовы расширить антироссийские ограничения

Страны ЕС готовы расширить антироссийские ограничения - РИА Новости, 05.04.2022

Страны ЕС готовы расширить антироссийские ограничения

Представители стран Евросоюза в ходе заседания совета министров экономики и финансов региона (Экофина) во вторник выразили готовность расширить импортные и... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:52

2022-04-05T14:52

2022-04-05T15:19

в мире

санкции в отношении россии

экономика

россия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Представители стран Евросоюза в ходе заседания совета министров экономики и финансов региона (Экофина) во вторник выразили готовность расширить импортные и экспортные ограничительные меры в отношении России, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции после встречи."По санкциям (против РФ). Мы подтвердили решимость всех 27 стран… расширить усилия по санкциям", - сказал он."Двадцать семь (представителей стран Евросоюза) отметили готовность расширить ограничения в отношении экспорта и ограничения в отношении импорта", - также заявил Ле Мэр.Он добавил, что они отметили готовность и к расширению списка лиц и компаний, против которых вводятся ограничительные меры.

https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781902003.html

https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781882544.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, экономика, россия, евросоюз