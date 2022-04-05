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СМИ: ЕС хочет запретить импорт древесины, икры и водки из России - РИА Новости, 05.04.2022
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СМИ: ЕС хочет запретить импорт древесины, икры и водки из России
СМИ: ЕС хочет запретить импорт древесины, икры и водки из России - РИА Новости, 05.04.2022
СМИ: ЕС хочет запретить импорт древесины, икры и водки из России
Евросоюз намерен запретить импортировать из России цемент, древесину, каучук и химикаты, а также икру и водку, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:17
2022-04-05T14:26
в мире
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Евросоюз намерен запретить импортировать из России цемент, древесину, каучук и химикаты, а также икру и водку, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.Кроме того, ограничения могут быть введены в отношении экспорта в РФ полупроводников и оборудования, в том числе, предназначенного для добычи сжиженного природного газа. Также Евросоюз намерен расширить санационный список, внести в него новых бизнесменов, военных и политиков.По данным источников Рейтера, Евросоюз намерен намерен наряду с этим запретить все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими банками, отключенными от SWIFT.Ранее американская газета Wall Street Journal писала, что Еврокомиссия предложит запретить импорт угля из РФ, поставки новой техники в Россию и закроет морские и сухопутные границы для российских перевозчиков.
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в мире, россия
13:17 05.04.2022 (обновлено: 14:26 05.04.2022)
 
СМИ: ЕС хочет запретить импорт древесины, икры и водки из России

Reuters: ЕС планирует запретить ввоз цемента, древесины, химикатов, икры и водки из России

© Depositphotos / liudmilachernetska@gmail.comВодка с хлебом и черной икрой
Водка с хлебом и черной икрой - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Depositphotos / liudmilachernetska@gmail.com
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Евросоюз намерен запретить импортировать из России цемент, древесину, каучук и химикаты, а также икру и водку, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Кроме того, ограничения могут быть введены в отношении экспорта в РФ полупроводников и оборудования, в том числе, предназначенного для добычи сжиженного природного газа. Также Евросоюз намерен расширить санационный список, внести в него новых бизнесменов, военных и политиков.
По данным источников Рейтера, Евросоюз намерен намерен наряду с этим запретить все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими банками, отключенными от SWIFT.
Ранее американская газета Wall Street Journal писала, что Еврокомиссия предложит запретить импорт угля из РФ, поставки новой техники в Россию и закроет морские и сухопутные границы для российских перевозчиков.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
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