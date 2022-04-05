https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781876507.html

СМИ: ЕС хочет запретить импорт древесины, икры и водки из России

СМИ: ЕС хочет запретить импорт древесины, икры и водки из России - РИА Новости, 05.04.2022

СМИ: ЕС хочет запретить импорт древесины, икры и водки из России

Евросоюз намерен запретить импортировать из России цемент, древесину, каучук и химикаты, а также икру и водку, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:17

2022-04-05T13:17

2022-04-05T14:26

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россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Евросоюз намерен запретить импортировать из России цемент, древесину, каучук и химикаты, а также икру и водку, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.Кроме того, ограничения могут быть введены в отношении экспорта в РФ полупроводников и оборудования, в том числе, предназначенного для добычи сжиженного природного газа. Также Евросоюз намерен расширить санационный список, внести в него новых бизнесменов, военных и политиков.По данным источников Рейтера, Евросоюз намерен намерен наряду с этим запретить все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими банками, отключенными от SWIFT.Ранее американская газета Wall Street Journal писала, что Еврокомиссия предложит запретить импорт угля из РФ, поставки новой техники в Россию и закроет морские и сухопутные границы для российских перевозчиков.

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия