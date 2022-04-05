https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781872540.html

СМИ рассказали о новых предложениях Еврокомиссии по санкциям против России

СМИ рассказали о новых предложениях Еврокомиссии по санкциям против России - РИА Новости, 05.04.2022

СМИ рассказали о новых предложениях Еврокомиссии по санкциям против России

Еврокомиссия готовит предложения по новым санкциям, среди которых запрет на импорт угля, а также закрытие морских и сухопутных границ для российских... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:05

2022-04-05T13:05

2022-04-05T15:44

еврокомиссия

экономика

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Еврокомиссия готовит предложения по новым санкциям, среди которых запрет на импорт угля, а также закрытие морских и сухопутных границ для российских перевозчиков, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.Кроме того, рассматривается эмбарго на ввоз электрического и транспортного оборудования в Россию. Как утверждается, Евросоюз также предложит ввести ограничение на импорт калийной соли.Помимо этого, вероятно расширение перечня попавших под рестрикции предпринимателей и членов их семей.По данным агентства Блумберг, на этом этапе ужесточения санкций запрет на поставки российской нефти и газа не рассматривается. Для утверждения пакета необходимо одобрение всех 27 членов ЕС. Источники Блумберга заявили, что ФРГ и Венгрия выступают против распространения ограничений на энергетический сектор.Западные страны усилили давление на Россию после начала военной операции на Украине. От системы SWIFT отключили крупные госбанки, множество компаний заявили о заморозке текущей деятельности в стране либо об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждается отказ от импорта российских энергоносителей.

https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781876507.html

https://ria.ru/20220405/kaliy-1781875229.html

https://ria.ru/20220405/vybor-1781857624.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

еврокомиссия, экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире