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Боррель исключил введение запрета на импорт российского газа на уровне ЕС - РИА Новости, 05.04.2022
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Боррель исключил введение запрета на импорт российского газа на уровне ЕС
Боррель исключил введение запрета на импорт российского газа на уровне ЕС - РИА Новости, 05.04.2022
Боррель исключил введение запрета на импорт российского газа на уровне ЕС
Евросоюз не сможет ввести единый запрет на импорт российского газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:30
2022-04-05T12:08
в мире
венгрия
санкции в отношении россии
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Евросоюз не сможет ввести единый запрет на импорт российского газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE.Боррель уточнил, что сегодня Брюссель собирается утвердить новый пакет санкций, но стороны пока обсуждают, "что делать с энергетикой".Он также признал, что российская валюта "продемонстрировала сильную устойчивость" в ответ на введенные ограничения.Он подчеркнул, что страны ЕС хотят помочь Украине, но не собираются вмешиваться в военный конфликт.Как заявил глава Совета министров финансов стран еврозоны Паскаль Донахью, во вторник совет обсудит расширение санкций против России. По данным источников американского телеканала CNBC, новые ограничения могут затронуть стальную отрасль, поставки предметов роскоши и других товаров.Западные страны ввели множественные санкции после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств.Владимир Путин подчеркнул, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Президент отметил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.Одним из ответов Москвы на новые ограничения стало требование оплачивать поставки газа в недружественные страны в рублях, чтобы Запад не смог заморозить эти деньги и получать сырье бесплатно.
https://ria.ru/20220405/rubl-1781847164.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/sanktsii-1781828371.html
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в мире, венгрия, санкции в отношении россии, жозеп боррель, евросоюз
11:30 05.04.2022 (обновлено: 12:08 05.04.2022)
 
Боррель исключил введение запрета на импорт российского газа на уровне ЕС

Жозеп Боррель исключил принятие решения по газу на уровне ЕС из-за позиции Венгрии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Евросоюз не сможет ввести единый запрет на импорт российского газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE.
"Единогласное решение не может быть принято, потому что есть одна страна, Венгрия, которая заявила, что наложит вето", — пояснил он.
Боррель уточнил, что сегодня Брюссель собирается утвердить новый пакет санкций, но стороны пока обсуждают, "что делать с энергетикой".
Он также признал, что российская валюта "продемонстрировала сильную устойчивость" в ответ на введенные ограничения.
"Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет", — добавил дипломат.
Он подчеркнул, что страны ЕС хотят помочь Украине, но не собираются вмешиваться в военный конфликт.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
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Как заявил глава Совета министров финансов стран еврозоны Паскаль Донахью, во вторник совет обсудит расширение санкций против России. По данным источников американского телеканала CNBC, новые ограничения могут затронуть стальную отрасль, поставки предметов роскоши и других товаров.
Западные страны ввели множественные санкции после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств.
Владимир Путин подчеркнул, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Президент отметил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
Одним из ответов Москвы на новые ограничения стало требование оплачивать поставки газа в недружественные страны в рублях, чтобы Запад не смог заморозить эти деньги и получать сырье бесплатно.
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В миреВенгрияСанкции в отношении РоссииЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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