https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781846785.html

Боррель исключил введение запрета на импорт российского газа на уровне ЕС

Боррель исключил введение запрета на импорт российского газа на уровне ЕС - РИА Новости, 05.04.2022

Боррель исключил введение запрета на импорт российского газа на уровне ЕС

Евросоюз не сможет ввести единый запрет на импорт российского газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:30

2022-04-05T11:30

2022-04-05T12:08

в мире

венгрия

санкции в отношении россии

жозеп боррель

евросоюз

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Евросоюз не сможет ввести единый запрет на импорт российского газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE.Боррель уточнил, что сегодня Брюссель собирается утвердить новый пакет санкций, но стороны пока обсуждают, "что делать с энергетикой".Он также признал, что российская валюта "продемонстрировала сильную устойчивость" в ответ на введенные ограничения.Он подчеркнул, что страны ЕС хотят помочь Украине, но не собираются вмешиваться в военный конфликт.Как заявил глава Совета министров финансов стран еврозоны Паскаль Донахью, во вторник совет обсудит расширение санкций против России. По данным источников американского телеканала CNBC, новые ограничения могут затронуть стальную отрасль, поставки предметов роскоши и других товаров.Западные страны ввели множественные санкции после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств.Владимир Путин подчеркнул, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Президент отметил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.Одним из ответов Москвы на новые ограничения стало требование оплачивать поставки газа в недружественные страны в рублях, чтобы Запад не смог заморозить эти деньги и получать сырье бесплатно.

https://ria.ru/20220405/rubl-1781847164.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/sanktsii-1781828371.html

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, санкции в отношении россии, жозеп боррель, евросоюз