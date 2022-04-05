https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781827965.html
Под санкции против России может попасть энергетика, заявили во Франции
Под санкции против России может попасть энергетика, заявили во Франции - РИА Новости, 05.04.2022
Под санкции против России может попасть энергетика, заявили во Франции
Министры экономики и финансов стран ЕС обсудят во вторник усиление санкций против РФ, они могут затронуть энергетический сектор, санкционный список лиц и... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:01
2022-04-05T10:01
2022-04-05T10:34
в мире
франция
санкции в отношении россии
эммануэль макрон
брюссель
бруно ле мэр
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ПАРИЖ, 5 апр - РИА Новости. Министры экономики и финансов стран ЕС обсудят во вторник усиление санкций против РФ, они могут затронуть энергетический сектор, санкционный список лиц и компаний может быть расширен, заявил глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."Мы проведением дискуссии по экономическим санкциям и способам усилить экономические санкции против российского государства. Это может пройти через усиление санкций по экспорту, импорту, расширение списка лиц и компаний, которые попадут под санкции. Это также может затронуть энергетический сектор. На эту тему вчера высказался президент республики Эммануэль Макрон", - сказал Ле Мэр перед саммитом в Брюсселе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, санкции в отношении россии, эммануэль макрон, брюссель, бруно ле мэр
10:01 05.04.2022 (обновлено: 10:34 05.04.2022)
Под санкции против России может попасть энергетика, заявили во Франции
Глава Минфина Франции Ле Мэр: под санкции против России могут попасть новые компании