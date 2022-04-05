https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781827965.html

Под санкции против России может попасть энергетика, заявили во Франции

Под санкции против России может попасть энергетика, заявили во Франции - РИА Новости, 05.04.2022

Под санкции против России может попасть энергетика, заявили во Франции

Министры экономики и финансов стран ЕС обсудят во вторник усиление санкций против РФ, они могут затронуть энергетический сектор, санкционный список лиц и... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:01

2022-04-05T10:01

2022-04-05T10:34

в мире

франция

санкции в отношении россии

эммануэль макрон

брюссель

бруно ле мэр

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ПАРИЖ, 5 апр - РИА Новости. Министры экономики и финансов стран ЕС обсудят во вторник усиление санкций против РФ, они могут затронуть энергетический сектор, санкционный список лиц и компаний может быть расширен, заявил глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."Мы проведением дискуссии по экономическим санкциям и способам усилить экономические санкции против российского государства. Это может пройти через усиление санкций по экспорту, импорту, расширение списка лиц и компаний, которые попадут под санкции. Это также может затронуть энергетический сектор. На эту тему вчера высказался президент республики Эммануэль Макрон", - сказал Ле Мэр перед саммитом в Брюсселе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/sanktsii-1781828371.html

франция

брюссель

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, санкции в отношении россии, эммануэль макрон, брюссель, бруно ле мэр