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Под санкции против России может попасть энергетика, заявили во Франции - РИА Новости, 05.04.2022
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Под санкции против России может попасть энергетика, заявили во Франции
Под санкции против России может попасть энергетика, заявили во Франции - РИА Новости, 05.04.2022
Под санкции против России может попасть энергетика, заявили во Франции
Министры экономики и финансов стран ЕС обсудят во вторник усиление санкций против РФ, они могут затронуть энергетический сектор, санкционный список лиц и... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:01
2022-04-05T10:34
в мире
франция
санкции в отношении россии
эммануэль макрон
брюссель
бруно ле мэр
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ПАРИЖ, 5 апр - РИА Новости. Министры экономики и финансов стран ЕС обсудят во вторник усиление санкций против РФ, они могут затронуть энергетический сектор, санкционный список лиц и компаний может быть расширен, заявил глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."Мы проведением дискуссии по экономическим санкциям и способам усилить экономические санкции против российского государства. Это может пройти через усиление санкций по экспорту, импорту, расширение списка лиц и компаний, которые попадут под санкции. Это также может затронуть энергетический сектор. На эту тему вчера высказался президент республики Эммануэль Макрон", - сказал Ле Мэр перед саммитом в Брюсселе.
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в мире, франция, санкции в отношении россии, эммануэль макрон, брюссель, бруно ле мэр
10:01 05.04.2022 (обновлено: 10:34 05.04.2022)
 
Под санкции против России может попасть энергетика, заявили во Франции

Глава Минфина Франции Ле Мэр: под санкции против России могут попасть новые компании

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкВид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 апр - РИА Новости. Министры экономики и финансов стран ЕС обсудят во вторник усиление санкций против РФ, они могут затронуть энергетический сектор, санкционный список лиц и компаний может быть расширен, заявил глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Мы проведением дискуссии по экономическим санкциям и способам усилить экономические санкции против российского государства. Это может пройти через усиление санкций по экспорту, импорту, расширение списка лиц и компаний, которые попадут под санкции. Это также может затронуть энергетический сектор. На эту тему вчера высказался президент республики Эммануэль Макрон", - сказал Ле Мэр перед саммитом в Брюсселе.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 09:55В мире
ЕС может принять новые санкции против России в среду
 
В миреФранцияСанкции в отношении РоссииЭммануэль МакронБрюссельБруно Ле Мэр
 
 
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