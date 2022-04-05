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Эксперт: санкции против России могут привести к потоку беженцев из Африки - РИА Новости, 05.04.2022
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Эксперт: санкции против России могут привести к потоку беженцев из Африки
Эксперт: санкции против России могут привести к потоку беженцев из Африки - РИА Новости, 05.04.2022
Эксперт: санкции против России могут привести к потоку беженцев из Африки
Бездумно присоединяясь ко всем антироссийским санкциям Вашингтона и Лондона, Европа попала в ловушку, помимо беженцев из Украины в ближайшее время на континент... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T08:16
2022-04-05T08:16
россия
африка
европа
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости/Прайм. Бездумно присоединяясь ко всем антироссийским санкциям Вашингтона и Лондона, Европа попала в ловушку, помимо беженцев из Украины в ближайшее время на континент может хлынуть неуправляемый поток беженцев из Африки, заявил РИА Новости председатель совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александр Борисов."Принимая в спешке и на эмоциях очередные пакеты антироссийских санкций, Европа оказалась в ловушке антироссийских инициатив Вашингтона и Лондона, находящихся вдали от европейских проблем. Кроме беженцев с Украины, на континент в ближайшее время может хлынуть невиданный и неуправляемый поток беженцев из Африки. Дорожки, как говорится, уже протоптаны, люди знают, в какие европейские страны бежать", - сказал Борисов.Дело в том, что санкции, по его словам, усугубили процесс повышения в мире цен на зерно и на продовольствие в целом, начавшееся еще в связи с ковидом. "Возникшая сейчас ситуация грозит страшным продовольственным кризисом в странах Африки. Ведь Россия и Украина – основные поставщики зерна на мировом рынке вообще, и в Африке, в частности, где хлеб, к слову, – главный продукт питания", - напомнил Борисов.Эксперт считает, что политики в Европе начинают осознавать весь ужас сложившегося положения и бьют тревогу. "Во всяком случае, в отличие от своих коллег из Соединенных Штатов и Великобритании, европейские политики, полагаю, будут думать, как выйти из западни, как остановить возможные последствия, как способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине", - заключил он.
https://ria.ru/20220405/dollar-1781770961.html
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россия, африка, европа, санкции в отношении россии, в мире
08:16 05.04.2022
 
Эксперт: санкции против России могут привести к потоку беженцев из Африки

В ТПП заявили, что санкции против России могут привести к потоку беженцев из Африки в ЕС

© AP Photo / Emilio MorenattiМигрант из Нигерии на судне недалеко от Сицилии
Мигрант из Нигерии на судне недалеко от Сицилии - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Мигрант из Нигерии на судне недалеко от Сицилии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости/Прайм. Бездумно присоединяясь ко всем антироссийским санкциям Вашингтона и Лондона, Европа попала в ловушку, помимо беженцев из Украины в ближайшее время на континент может хлынуть неуправляемый поток беженцев из Африки, заявил РИА Новости председатель совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александр Борисов.
"Принимая в спешке и на эмоциях очередные пакеты антироссийских санкций, Европа оказалась в ловушке антироссийских инициатив Вашингтона и Лондона, находящихся вдали от европейских проблем. Кроме беженцев с Украины, на континент в ближайшее время может хлынуть невиданный и неуправляемый поток беженцев из Африки. Дорожки, как говорится, уже протоптаны, люди знают, в какие европейские страны бежать", - сказал Борисов.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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Опасная зона: МВФ увидел угрозу доллару в санкциях против России
Дело в том, что санкции, по его словам, усугубили процесс повышения в мире цен на зерно и на продовольствие в целом, начавшееся еще в связи с ковидом. "Возникшая сейчас ситуация грозит страшным продовольственным кризисом в странах Африки. Ведь Россия и Украина – основные поставщики зерна на мировом рынке вообще, и в Африке, в частности, где хлеб, к слову, – главный продукт питания", - напомнил Борисов.
Эксперт считает, что политики в Европе начинают осознавать весь ужас сложившегося положения и бьют тревогу. "Во всяком случае, в отличие от своих коллег из Соединенных Штатов и Великобритании, европейские политики, полагаю, будут думать, как выйти из западни, как остановить возможные последствия, как способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине", - заключил он.
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РоссияАфрикаЕвропаСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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