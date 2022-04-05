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CNBC: новые санкции ЕС против России могут коснуться авиатоплива и стали - РИА Новости, 05.04.2022
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CNBC: новые санкции ЕС против России могут коснуться авиатоплива и стали
CNBC: новые санкции ЕС против России могут коснуться авиатоплива и стали - РИА Новости, 05.04.2022
CNBC: новые санкции ЕС против России могут коснуться авиатоплива и стали
Новые санкции Евросоюза против России из-за ситуации на Украине могут включать ограничения на импорт и экспорт авиатоплива, стальной продукции, предметов... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T02:05
2022-04-05T02:15
сша
россия
украина
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против России из-за ситуации на Украине могут включать ограничения на импорт и экспорт авиатоплива, стальной продукции, предметов роскоши и других товаров, а также лизинг самолетов утверждает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники.По вопросу эмбарго на поставки энергоносителей позиции европейских стран, по данным телеканала, по-прежнему расходятся. Переговоры по новому пакету санкций все еще ведутся, список ограничений может измениться, заявили источники в ЕС.Ранее глава совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) Паскаль Донахью заявил, что Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) обсудит во вторник расширение санкций против России. Об этих планах было объявлено на фоне публикации кадров из украинского города Буча, на которых, по утверждению Киева, запечатлены погибшие мирные жители. Минобороны России назвало данные обвинения очередной провокацией. Как заявили в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем Вооруженных сил "ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий". Подчеркивается, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220404/sanktsii-1781792002.html
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сша, россия, украина, евросоюз, в мире
02:05 05.04.2022 (обновлено: 02:15 05.04.2022)
 
CNBC: новые санкции ЕС против России могут коснуться авиатоплива и стали

CNBC утверждает, что новые санкции ЕС против России могут коснуться авиатоплива и стали

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против России из-за ситуации на Украине могут включать ограничения на импорт и экспорт авиатоплива, стальной продукции, предметов роскоши и других товаров, а также лизинг самолетов утверждает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники.
По вопросу эмбарго на поставки энергоносителей позиции европейских стран, по данным телеканала, по-прежнему расходятся. Переговоры по новому пакету санкций все еще ведутся, список ограничений может измениться, заявили источники в ЕС.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 22:27В мире
Госдеп США анонсировал новые санкции против России
Ранее глава совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) Паскаль Донахью заявил, что Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) обсудит во вторник расширение санкций против России. Об этих планах было объявлено на фоне публикации кадров из украинского города Буча, на которых, по утверждению Киева, запечатлены погибшие мирные жители.
Минобороны России назвало данные обвинения очередной провокацией. Как заявили в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем Вооруженных сил "ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий". Подчеркивается, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта.
Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 20:28В мире
Лавров: санкции против России больно бьют по мировой экономике
 
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