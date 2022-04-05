https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781803451.html

CNBC: новые санкции ЕС против России могут коснуться авиатоплива и стали

CNBC: новые санкции ЕС против России могут коснуться авиатоплива и стали - РИА Новости, 05.04.2022

CNBC: новые санкции ЕС против России могут коснуться авиатоплива и стали

Новые санкции Евросоюза против России из-за ситуации на Украине могут включать ограничения на импорт и экспорт авиатоплива, стальной продукции, предметов... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T02:05

2022-04-05T02:05

2022-04-05T02:15

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против России из-за ситуации на Украине могут включать ограничения на импорт и экспорт авиатоплива, стальной продукции, предметов роскоши и других товаров, а также лизинг самолетов утверждает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники.По вопросу эмбарго на поставки энергоносителей позиции европейских стран, по данным телеканала, по-прежнему расходятся. Переговоры по новому пакету санкций все еще ведутся, список ограничений может измениться, заявили источники в ЕС.Ранее глава совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) Паскаль Донахью заявил, что Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) обсудит во вторник расширение санкций против России. Об этих планах было объявлено на фоне публикации кадров из украинского города Буча, на которых, по утверждению Киева, запечатлены погибшие мирные жители. Минобороны России назвало данные обвинения очередной провокацией. Как заявили в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем Вооруженных сил "ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий". Подчеркивается, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/sanktsii-1781792002.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/sanktsii-1781774330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, украина, евросоюз, в мире