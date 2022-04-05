https://ria.ru/20220405/samsung-1781845744.html
Цены на смартфоны Galaxy S22 рухнули из-за скандала вокруг Samsung
Цены на смартфоны Galaxy S22 рухнули из-за скандала вокруг Samsung - РИА Новости, 05.04.2022
Цены на смартфоны Galaxy S22 рухнули из-за скандала вокруг Samsung
Южнокорейские операторы связи предложили пользователям скидки на новые Samsung Galaxy S22 из-за резкого сокращения спроса, пишет издание The Korea Times. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:26
2022-04-05T11:26
2022-04-05T13:28
наука
технологии
южная корея
samsung
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Южнокорейские операторы связи предложили пользователям скидки на новые Samsung Galaxy S22 из-за резкого сокращения спроса, пишет издание The Korea Times.Падение продаж вызвали сообщения о серьезном снижении производительности смартфонов, что оказалось особенно заметно в играх. Проблема возникла на фоне уверений компании, что новые платформы, на которых построены модели S22, значительно мощнее предшественника.Операторы были вынуждены резко увеличить размер субсидирования цены на Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Скидка может достигать трети от официальной стоимости.В Samsung проблему признали и заявили, что она возникла из-за некорректной работы фирменной утилиты Game Optimizing Service. Софт снижал производительность в играх, изначально отключить его было невозможно.Позже компания обновила ПО, которое не ограничивают производительность устройства до тех пор, пока телефон не станет слишком горячим.
https://ria.ru/20220225/samsung-1774412047.html
южная корея
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, южная корея, samsung
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Южнокорейские операторы связи предложили пользователям скидки на новые Samsung Galaxy S22 из-за резкого сокращения спроса, пишет
издание The Korea Times.
Падение продаж вызвали сообщения о серьезном снижении производительности смартфонов, что оказалось особенно заметно в играх. Проблема возникла на фоне уверений компании, что новые платформы, на которых построены модели S22, значительно мощнее предшественника.
Операторы были вынуждены резко увеличить размер субсидирования цены на Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Скидка может достигать трети от официальной стоимости.
В Samsung
проблему признали и заявили, что она возникла из-за некорректной работы фирменной утилиты Game Optimizing Service. Софт снижал производительность в играх, изначально отключить его было невозможно.
Позже компания обновила ПО, которое не ограничивают производительность устройства до тех пор, пока телефон не станет слишком горячим.