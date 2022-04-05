https://ria.ru/20220405/samsung-1781845744.html

Цены на смартфоны Galaxy S22 рухнули из-за скандала вокруг Samsung

Цены на смартфоны Galaxy S22 рухнули из-за скандала вокруг Samsung - РИА Новости, 05.04.2022

Цены на смартфоны Galaxy S22 рухнули из-за скандала вокруг Samsung

Южнокорейские операторы связи предложили пользователям скидки на новые Samsung Galaxy S22 из-за резкого сокращения спроса, пишет издание The Korea Times. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:26

2022-04-05T11:26

2022-04-05T13:28

наука

технологии

южная корея

samsung

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Южнокорейские операторы связи предложили пользователям скидки на новые Samsung Galaxy S22 из-за резкого сокращения спроса, пишет издание The Korea Times.Падение продаж вызвали сообщения о серьезном снижении производительности смартфонов, что оказалось особенно заметно в играх. Проблема возникла на фоне уверений компании, что новые платформы, на которых построены модели S22, значительно мощнее предшественника.Операторы были вынуждены резко увеличить размер субсидирования цены на Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Скидка может достигать трети от официальной стоимости.В Samsung проблему признали и заявили, что она возникла из-за некорректной работы фирменной утилиты Game Optimizing Service. Софт снижал производительность в играх, изначально отключить его было невозможно.Позже компания обновила ПО, которое не ограничивают производительность устройства до тех пор, пока телефон не станет слишком горячим.

https://ria.ru/20220225/samsung-1774412047.html

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, южная корея, samsung