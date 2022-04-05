https://ria.ru/20220405/samolety-1781930741.html

Россия сформировала пул из почти двухсот самолетов для полетов за рубеж

Россия сформировала пул из почти двухсот самолетов для полетов за рубеж - РИА Новости, 05.04.2022

Россия сформировала пул из почти двухсот самолетов для полетов за рубеж

Россия сформировала пул из 193 самолетов для полетов за рубеж, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:44

2022-04-05T16:44

2022-04-05T23:11

виталий савельев

sukhoi superjet

госдума рф

министерство транспорта рф (минтранс россии)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия сформировала пул из 193 самолетов для полетов за рубеж, сообщил министр транспорта Виталий Савельев."Что мы делаем, чтобы летать за границу: у нас сейчас сформирован пул, 193 машины, из которых 148 — SSJ. Остальные — это иностранные машины, которые <...> являются собственностью наших авиакомпаний, зарегистрированы в российском реестре изначально. Мы считаем, что на эти 193 машины мы можем рассчитывать", — сказал Савельев в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту.

https://ria.ru/20220401/ukaz-1781274367.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виталий савельев, sukhoi superjet, госдума рф, министерство транспорта рф (минтранс россии), новости - туризм