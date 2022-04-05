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Россия сформировала пул из почти двухсот самолетов для полетов за рубеж - РИА Новости, 05.04.2022
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Туризм
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Россия сформировала пул из почти двухсот самолетов для полетов за рубеж
Россия сформировала пул из почти двухсот самолетов для полетов за рубеж - РИА Новости, 05.04.2022
Россия сформировала пул из почти двухсот самолетов для полетов за рубеж
Россия сформировала пул из 193 самолетов для полетов за рубеж, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:44
2022-04-05T23:11
виталий савельев
sukhoi superjet
госдума рф
министерство транспорта рф (минтранс россии)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия сформировала пул из 193 самолетов для полетов за рубеж, сообщил министр транспорта Виталий Савельев."Что мы делаем, чтобы летать за границу: у нас сейчас сформирован пул, 193 машины, из которых 148 — SSJ. Остальные — это иностранные машины, которые &lt;...&gt; являются собственностью наших авиакомпаний, зарегистрированы в российском реестре изначально. Мы считаем, что на эти 193 машины мы можем рассчитывать", — сказал Савельев в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту.
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виталий савельев, sukhoi superjet, госдума рф, министерство транспорта рф (минтранс россии), новости - туризм
16:44 05.04.2022 (обновлено: 23:11 05.04.2022)
 
Россия сформировала пул из почти двухсот самолетов для полетов за рубеж

Россия сформировала пул из 193 самолетов для полетов за рубеж

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия сформировала пул из 193 самолетов для полетов за рубеж, сообщил министр транспорта Виталий Савельев.
"Что мы делаем, чтобы летать за границу: у нас сейчас сформирован пул, 193 машины, из которых 148 — SSJ. Остальные — это иностранные машины, которые <...> являются собственностью наших авиакомпаний, зарегистрированы в российском реестре изначально. Мы считаем, что на эти 193 машины мы можем рассчитывать", — сказал Савельев в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту.
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 13:25
Российские фирмы смогут платить за самолеты иностранным кредиторам в рублях
 
ТуризмВиталий СавельевSukhoi SuperjetГосдума РФМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Новости - Туризм
 
 
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