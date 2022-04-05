https://ria.ru/20220405/sakhar-1781900734.html

Развеян популярный миф о сахаре

Мясников развеял популярный миф о сахаре - РИА Новости, 05.04.2022

Развеян популярный миф о сахаре

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" развеял популярный миф о тростниковом сахаре. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:00

2022-04-05T15:00

2022-04-05T15:01

общество

здоровье - общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" развеял популярный миф о тростниковом сахаре.По его словам, утверждение о том, что в коричневом сахаре, получаемом из тростника, содержится больше полезных микроэлементов, чем в белом, не соответствует действительности."На самом деле, хрен редьки не слаще. Все равно белая смерть, хоть и коричневая", — заявил медик, добавив, что по калорийности оба этих вида продукта одинаковы.Мясников также призвал по возможности избегать сахаросодержащей пищи, потребление которой в последнее время многократно возросло: сахар наряду с солью и жиром придает еде вкус, и его добавляют повсеместно.

https://ria.ru/20220322/myasnikov-1779485890.html

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)