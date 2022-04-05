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Мясников развеял популярный миф о сахаре - РИА Новости, 05.04.2022
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Развеян популярный миф о сахаре
Мясников развеял популярный миф о сахаре - РИА Новости, 05.04.2022
Развеян популярный миф о сахаре
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" развеял популярный миф о тростниковом сахаре. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:00
2022-04-05T15:01
общество
здоровье - общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" развеял популярный миф о тростниковом сахаре.По его словам, утверждение о том, что в коричневом сахаре, получаемом из тростника, содержится больше полезных микроэлементов, чем в белом, не соответствует действительности."На самом деле, хрен редьки не слаще. Все равно белая смерть, хоть и коричневая", — заявил медик, добавив, что по калорийности оба этих вида продукта одинаковы.Мясников также призвал по возможности избегать сахаросодержащей пищи, потребление которой в последнее время многократно возросло: сахар наряду с солью и жиром придает еде вкус, и его добавляют повсеместно.
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общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)
15:00 05.04.2022 (обновлено: 15:01 05.04.2022)
 
Мясников развеял популярный миф о сахаре

Врач Мясников развеял миф о том, что коричневый сахар полезнее белого

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" развеял популярный миф о тростниковом сахаре.
По его словам, утверждение о том, что в коричневом сахаре, получаемом из тростника, содержится больше полезных микроэлементов, чем в белом, не соответствует действительности.
"На самом деле, хрен редьки не слаще. Все равно белая смерть, хоть и коричневая", — заявил медик, добавив, что по калорийности оба этих вида продукта одинаковы.
Мясников также призвал по возможности избегать сахаросодержащей пищи, потребление которой в последнее время многократно возросло: сахар наряду с солью и жиром придает еде вкус, и его добавляют повсеместно.
Главный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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Мясников назвал неожиданный продукт, который нужно добавить в рацион
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр Мясников (врач)
 
 
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