https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781829462.html
Посол России в Венгрии рассказал о случаях русофобии
Посол России в Венгрии рассказал о случаях русофобии - РИА Новости, 05.04.2022
Посол России в Венгрии рассказал о случаях русофобии
В Венгрии есть отдельные случаи проявления русофобии, но они не массовые, заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:11
2022-04-05T10:11
2022-04-05T10:11
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БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. В Венгрии есть отдельные случаи проявления русофобии, но они не массовые, заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости."Отдельные случаи проявления русофобии Венгрию, конечно, стороной не обошли. Бывает так, что наши сограждане сталкиваются со словесными оскорблениями. Раздаются угрозы в соцсетях в адрес российских студентов, обучающихся в венгерских вузах... Вместе с тем говорить о массовых проявлениях русофобии в Венгрии не приходится.", - сказал Станиславов.Посол отметил, что для фиксации подобных случаев и привлечения к ним внимания со стороны местных правоохранительных органов в посольстве действует "горячая линия".
https://ria.ru/20220405/iskusstvo-1781810320.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, россия
Посол России в Венгрии рассказал о случаях русофобии
Посол России Станиславов: в Венгрии есть случаи проявления русофобии, но они не массовые