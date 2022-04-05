https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781829462.html

Посол России в Венгрии рассказал о случаях русофобии

Посол России в Венгрии рассказал о случаях русофобии - РИА Новости, 05.04.2022

Посол России в Венгрии рассказал о случаях русофобии

В Венгрии есть отдельные случаи проявления русофобии, но они не массовые, заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:11

2022-04-05T10:11

2022-04-05T10:11

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БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. В Венгрии есть отдельные случаи проявления русофобии, но они не массовые, заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости."Отдельные случаи проявления русофобии Венгрию, конечно, стороной не обошли. Бывает так, что наши сограждане сталкиваются со словесными оскорблениями. Раздаются угрозы в соцсетях в адрес российских студентов, обучающихся в венгерских вузах... Вместе с тем говорить о массовых проявлениях русофобии в Венгрии не приходится.", - сказал Станиславов.Посол отметил, что для фиксации подобных случаев и привлечения к ним внимания со стороны местных правоохранительных органов в посольстве действует "горячая линия".

https://ria.ru/20220405/iskusstvo-1781810320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, венгрия, россия