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Посол России в Венгрии рассказал о случаях русофобии - РИА Новости, 05.04.2022
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Посол России в Венгрии рассказал о случаях русофобии
Посол России в Венгрии рассказал о случаях русофобии - РИА Новости, 05.04.2022
Посол России в Венгрии рассказал о случаях русофобии
В Венгрии есть отдельные случаи проявления русофобии, но они не массовые, заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:11
2022-04-05T10:11
в мире
венгрия
россия
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БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. В Венгрии есть отдельные случаи проявления русофобии, но они не массовые, заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости."Отдельные случаи проявления русофобии Венгрию, конечно, стороной не обошли. Бывает так, что наши сограждане сталкиваются со словесными оскорблениями. Раздаются угрозы в соцсетях в адрес российских студентов, обучающихся в венгерских вузах... Вместе с тем говорить о массовых проявлениях русофобии в Венгрии не приходится.", - сказал Станиславов.Посол отметил, что для фиксации подобных случаев и привлечения к ним внимания со стороны местных правоохранительных органов в посольстве действует "горячая линия".
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в мире, венгрия, россия
10:11 05.04.2022
 
Посол России в Венгрии рассказал о случаях русофобии

Посол России Станиславов: в Венгрии есть случаи проявления русофобии, но они не массовые

© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкВид на город Будапешт
Вид на город Будапешт - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Вид на город Будапешт
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БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. В Венгрии есть отдельные случаи проявления русофобии, но они не массовые, заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости.
"Отдельные случаи проявления русофобии Венгрию, конечно, стороной не обошли. Бывает так, что наши сограждане сталкиваются со словесными оскорблениями. Раздаются угрозы в соцсетях в адрес российских студентов, обучающихся в венгерских вузах... Вместе с тем говорить о массовых проявлениях русофобии в Венгрии не приходится.", - сказал Станиславов.
Посол отметил, что для фиксации подобных случаев и привлечения к ним внимания со стороны местных правоохранительных органов в посольстве действует "горячая линия".
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