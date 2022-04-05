https://ria.ru/20220405/rubli-1781889228.html
В Кремле прокомментировали переход на оплату в рублях за экспортные товары
В Кремле прокомментировали переход на оплату в рублях за экспортные товары - РИА Новости, 05.04.2022
В Кремле прокомментировали переход на оплату в рублях за экспортные товары
Россия не будет торопиться с переходом на оплату в рублях за экспортные товары: это должна быть планомерная, выверенная, тщательная работа, заявил... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:14
2022-04-05T14:14
2022-04-05T14:29
дмитрий песков
россия
экономика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия не будет торопиться с переходом на оплату в рублях за экспортные товары: это должна быть планомерная, выверенная, тщательная работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, здесь нет места для резких движений. Должна быть абсолютно продуманная, планомерная, тщательно выверенная работа. По-другому действовать невозможно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стоит ли ждать новых действий в этом направлении после перевода в рубли платежей за газ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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дмитрий песков, россия, экономика
14:14 05.04.2022 (обновлено: 14:29 05.04.2022)
В Кремле прокомментировали переход на оплату в рублях за экспортные товары
Песков: Россия не будет торопиться с переходом на оплату в рублях за экспортные товары
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия не будет торопиться с переходом на оплату в рублях за экспортные товары: это должна быть планомерная, выверенная, тщательная работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, здесь нет места для резких движений. Должна быть абсолютно продуманная, планомерная, тщательно выверенная работа. По-другому действовать невозможно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стоит ли ждать новых действий в этом направлении после перевода в рубли платежей за газ.