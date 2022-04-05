https://ria.ru/20220405/rubli-1781889228.html

В Кремле прокомментировали переход на оплату в рублях за экспортные товары

В Кремле прокомментировали переход на оплату в рублях за экспортные товары - РИА Новости, 05.04.2022

В Кремле прокомментировали переход на оплату в рублях за экспортные товары

Россия не будет торопиться с переходом на оплату в рублях за экспортные товары: это должна быть планомерная, выверенная, тщательная работа, заявил... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:14

2022-04-05T14:14

2022-04-05T14:29

дмитрий песков

россия

экономика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия не будет торопиться с переходом на оплату в рублях за экспортные товары: это должна быть планомерная, выверенная, тщательная работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, здесь нет места для резких движений. Должна быть абсолютно продуманная, планомерная, тщательно выверенная работа. По-другому действовать невозможно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стоит ли ждать новых действий в этом направлении после перевода в рубли платежей за газ.

https://ria.ru/20220405/dollar-1781770961.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, экономика