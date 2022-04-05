https://ria.ru/20220405/ruble-1780527894.html
Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль?
Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль? - РИА Новости, 05.04.2022
Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль?
Первые деньги Руси имели мало общего с нынешним российским рублем. За всю историю страны он был золотым, серебряным, медным и бумажным. Его подделывали, постоянно изменяли и по-разному оценивали. Как за тысячу лет валюта из серебряной палочки стала стальной монетой? И как история влияла на внешний вид рубля?
2022-04-05T14:00
2022-04-05T14:00
2022-04-05T14:00
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ссср
российская империя
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Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль?
Первые деньги Руси имели мало общего с нынешним российским рублем. За всю историю страны он был золотым, серебряным, медным и бумажным. Его подделывали, постоянно изменяли и по-разному оценивали. Как за тысячу лет валюта из серебряной палочки стала стальной монетой? И как история влияла на внешний вид рубля?
audio/mpeg
Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль?
Первые деньги Руси имели мало общего с нынешним российским рублем. За всю историю страны он был золотым, серебряным, медным и бумажным. Его подделывали, постоянно изменяли и по-разному оценивали. Как за тысячу лет валюта из серебряной палочки стала стальной монетой? И как история влияла на внешний вид рубля?
audio/mpeg
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подкаст, деньги, финансы, история, ссср, российская империя, валюта, аудио
Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль?
Первые деньги Руси имели мало общего с нынешним российским рублем. За всю историю страны он был золотым, серебряным, медным и бумажным. Его подделывали, постоянно изменяли и по-разному оценивали. Как за тысячу лет валюта из серебряной палочки стала стальной монетой? И как история влияла на внешний вид рубля?