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Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль? - РИА Новости, 05.04.2022
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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20220405/ruble-1780527894.html
Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль?
Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль? - РИА Новости, 05.04.2022
Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль?
Первые деньги Руси имели мало общего с нынешним российским рублем. За всю историю страны он был золотым, серебряным, медным и бумажным. Его подделывали, постоянно изменяли и по-разному оценивали. Как за тысячу лет валюта из серебряной палочки стала стальной монетой? И как история влияла на внешний вид рубля?
2022-04-05T14:00
2022-04-05T14:00
истории.doc
подкаст
деньги
финансы
история
ссср
российская империя
валюта
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Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль?
Первые деньги Руси имели мало общего с нынешним российским рублем. За всю историю страны он был золотым, серебряным, медным и бумажным. Его подделывали, постоянно изменяли и по-разному оценивали. Как за тысячу лет валюта из серебряной палочки стала стальной монетой? И как история влияла на внешний вид рубля?
audio/mpeg
Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль?
Первые деньги Руси имели мало общего с нынешним российским рублем. За всю историю страны он был золотым, серебряным, медным и бумажным. Его подделывали, постоянно изменяли и по-разному оценивали. Как за тысячу лет валюта из серебряной палочки стала стальной монетой? И как история влияла на внешний вид рубля?
audio/mpeg
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подкаст, деньги, финансы, история, ссср, российская империя, валюта, аудио
14:00 05.04.2022
 

Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль?

Истории.doc
Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль?
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Первые деньги Руси имели мало общего с нынешним российским рублем. За всю историю страны он был золотым, серебряным, медным и бумажным. Его подделывали, постоянно изменяли и по-разному оценивали. Как за тысячу лет валюта из серебряной палочки стала стальной монетой? И как история влияла на внешний вид рубля?
Подписывайтесь на подкасты в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, SoundStream, Castbox и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Сценарий эпизода: Алиса Хохлова
Звукорежиссер: Семен Красавин
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Александр Абакумов
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Яндекс.Дзене.
 
Истории.docПодкастДеньгиФинансыисторияСССРРоссийская империяВалюта
 
 
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