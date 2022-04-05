https://ria.ru/20220405/ruble-1780527894.html

Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль?

Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль? - РИА Новости, 05.04.2022

Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль?

Первые деньги Руси имели мало общего с нынешним российским рублем. За всю историю страны он был золотым, серебряным, медным и бумажным. Его подделывали, постоянно изменяли и по-разному оценивали. Как за тысячу лет валюта из серебряной палочки стала стальной монетой? И как история влияла на внешний вид рубля?

2022-04-05T14:00

2022-04-05T14:00

2022-04-05T14:00

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Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль? Первые деньги Руси имели мало общего с нынешним российским рублем. За всю историю страны он был золотым, серебряным, медным и бумажным. Его подделывали, постоянно изменяли и по-разному оценивали. Как за тысячу лет валюта из серебряной палочки стала стальной монетой? И как история влияла на внешний вид рубля? audio/mpeg

Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль? Первые деньги Руси имели мало общего с нынешним российским рублем. За всю историю страны он был золотым, серебряным, медным и бумажным. Его подделывали, постоянно изменяли и по-разному оценивали. Как за тысячу лет валюта из серебряной палочки стала стальной монетой? И как история влияла на внешний вид рубля? audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, деньги, финансы, история, ссср, российская империя, валюта, аудио