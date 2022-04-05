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Боррель признал, что рубль хорошо противостоит санкциям - РИА Новости, 05.04.2022
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Боррель признал, что рубль хорошо противостоит санкциям
Боррель признал, что рубль хорошо противостоит санкциям - РИА Новости, 05.04.2022
Боррель признал, что рубль хорошо противостоит санкциям
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE признал, что российский рубль хорошо противостоит санкциям. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:32
2022-04-05T19:02
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире
евросоюз
жозеп боррель
россия
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE признал, что российский рубль хорошо противостоит санкциям.Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Затем глава государства подписал соответствующий указ и сообщил, что Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам, если партнеры не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Те смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст ее на Мосбирже, после чего контрагенты будут проводить расчеты с поставщиком газа.
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в мире, евросоюз, жозеп боррель, россия
11:32 05.04.2022 (обновлено: 19:02 05.04.2022)
 
Боррель признал, что рубль хорошо противостоит санкциям

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель: рубль хорошо противостоит санкциям Запада

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE признал, что российский рубль хорошо противостоит санкциям.

"Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет", — сказал Боррель.

Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Затем глава государства подписал соответствующий указ и сообщил, что Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам, если партнеры не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Те смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст ее на Мосбирже, после чего контрагенты будут проводить расчеты с поставщиком газа.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьВ миреЕвросоюзЖозеп БоррельРоссия
 
 
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