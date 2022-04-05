https://ria.ru/20220405/rubl-1781847164.html

Боррель признал, что рубль хорошо противостоит санкциям

Боррель признал, что рубль хорошо противостоит санкциям - РИА Новости, 05.04.2022

Боррель признал, что рубль хорошо противостоит санкциям

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE признал, что российский рубль хорошо противостоит санкциям. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:32

2022-04-05T11:32

2022-04-05T19:02

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

в мире

евросоюз

жозеп боррель

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219605_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_d99df041811198d3cc0197d93b21d9c9.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE признал, что российский рубль хорошо противостоит санкциям.Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Затем глава государства подписал соответствующий указ и сообщил, что Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам, если партнеры не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Те смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст ее на Мосбирже, после чего контрагенты будут проводить расчеты с поставщиком газа.

https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781824391.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, евросоюз, жозеп боррель, россия