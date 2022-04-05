11:32 05.04.2022 (обновлено: 19:02 05.04.2022)
Боррель признал, что рубль хорошо противостоит санкциям
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель: рубль хорошо противостоит санкциям Запада
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE признал, что российский рубль хорошо противостоит санкциям.
"Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет", — сказал Боррель.
Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Затем глава государства подписал соответствующий указ и сообщил, что Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам, если партнеры не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Те смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст ее на Мосбирже, после чего контрагенты будут проводить расчеты с поставщиком газа.