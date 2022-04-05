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Росгвардия уничтожила батарею "Градов" украинских националистов - РИА Новости, 05.04.2022
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https://ria.ru/20220405/rosgvardiya-1781912974.html
Росгвардия уничтожила батарею "Градов" украинских националистов
Росгвардия уничтожила батарею "Градов" украинских националистов - РИА Новости, 05.04.2022
Росгвардия уничтожила батарею "Градов" украинских националистов
Бойцы Росгвардии уничтожили батарею реактивной системы залпового огня "Град", который пользовались украинские националисты сообщает ведомство."Сотрудники СОБР... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:47
2022-04-05T16:32
в мире
украина
россия
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Бойцы Росгвардии уничтожили батарею реактивной системы залпового огня "Град", который пользовались украинские националисты сообщает ведомство."Сотрудники СОБР Росгвардии и минометчики ведомства уничтожили батарею реактивных систем залпового огня "Град" украинских националистов, наносивших удары по объектам инфраструктуры и жилым домам в населенных пунктах на Украине", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что первым залпом артиллеристы вывели из строя одну РСЗО, остальные комплексы военные попытались переместить на другие позиции под прикрытием пулеметчиков. "Находясь под огнем украинских националистов, росгвардейцы уточнили и передали на командный пункт исходные данные для стрельбы. Последующими залпами минометной батареи оставшиеся установки "Град" противника были уничтожены", — добавили в ведомстве.Где именно происходили описанные действия, в сообщении не уточняется.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Главной целью Минобороны назвали "освобождение Донбасса". Кроме того, в ведомстве 25 марта заявили, что ЛНР с конца февраля восстановила контроль над 93% территории Луганской области Украины, в границах которой республику провозгласили в 2014 году. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.Кроме того, Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Другие крупные города заблокированы ради сковывания сил украинских войск, не исключается возможность их штурма, хотя изначально это и не предполагалось.
https://ria.ru/20220405/medvedev-1781838215.html
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в мире, украина, россия
15:47 05.04.2022 (обновлено: 16:32 05.04.2022)
 
Росгвардия уничтожила батарею "Градов" украинских националистов

Росгвардия уничтожила батарею "Градов" украинских националистов, обстреливавших жилые дома

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии в освобожденном Мелитополе
Сотрудники Росгвардии в освобожденном Мелитополе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники Росгвардии в освобожденном Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Бойцы Росгвардии уничтожили батарею реактивной системы залпового огня "Град", который пользовались украинские националисты сообщает ведомство.

"Сотрудники СОБР Росгвардии и минометчики ведомства уничтожили батарею реактивных систем залпового огня "Град" украинских националистов, наносивших удары по объектам инфраструктуры и жилым домам в населенных пунктах на Украине", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что первым залпом артиллеристы вывели из строя одну РСЗО, остальные комплексы военные попытались переместить на другие позиции под прикрытием пулеметчиков.
"Находясь под огнем украинских националистов, росгвардейцы уточнили и передали на командный пункт исходные данные для стрельбы. Последующими залпами минометной батареи оставшиеся установки "Град" противника были уничтожены", — добавили в ведомстве.
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Где именно происходили описанные действия, в сообщении не уточняется.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Главной целью Минобороны назвали "освобождение Донбасса". Кроме того, в ведомстве 25 марта заявили, что ЛНР с конца февраля восстановила контроль над 93% территории Луганской области Украины, в границах которой республику провозгласили в 2014 году. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
Кроме того, Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Другие крупные города заблокированы ради сковывания сил украинских войск, не исключается возможность их штурма, хотя изначально это и не предполагалось.
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