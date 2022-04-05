https://ria.ru/20220405/rosgvardiya-1781912974.html

Росгвардия уничтожила батарею "Градов" украинских националистов

Росгвардия уничтожила батарею "Градов" украинских националистов - РИА Новости, 05.04.2022

Росгвардия уничтожила батарею "Градов" украинских националистов

Бойцы Росгвардии уничтожили батарею реактивной системы залпового огня "Град", который пользовались украинские националисты сообщает ведомство."Сотрудники СОБР... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:47

2022-04-05T15:47

2022-04-05T16:32

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Бойцы Росгвардии уничтожили батарею реактивной системы залпового огня "Град", который пользовались украинские националисты сообщает ведомство."Сотрудники СОБР Росгвардии и минометчики ведомства уничтожили батарею реактивных систем залпового огня "Град" украинских националистов, наносивших удары по объектам инфраструктуры и жилым домам в населенных пунктах на Украине", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что первым залпом артиллеристы вывели из строя одну РСЗО, остальные комплексы военные попытались переместить на другие позиции под прикрытием пулеметчиков. "Находясь под огнем украинских националистов, росгвардейцы уточнили и передали на командный пункт исходные данные для стрельбы. Последующими залпами минометной батареи оставшиеся установки "Град" противника были уничтожены", — добавили в ведомстве.Где именно происходили описанные действия, в сообщении не уточняется.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Главной целью Минобороны назвали "освобождение Донбасса". Кроме того, в ведомстве 25 марта заявили, что ЛНР с конца февраля восстановила контроль над 93% территории Луганской области Украины, в границах которой республику провозгласили в 2014 году. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.Кроме того, Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Другие крупные города заблокированы ради сковывания сил украинских войск, не исключается возможность их штурма, хотя изначально это и не предполагалось.

https://ria.ru/20220405/medvedev-1781838215.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/lnr-1781903997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия