Рейтинг@Mail.ru
В Южной Осетии могут состояться два референдума - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/referendumy-1781804582.html
В Южной Осетии могут состояться два референдума
В Южной Осетии могут состояться два референдума - РИА Новости, 05.04.2022
В Южной Осетии могут состояться два референдума
В Южной Осетии могут состояться два референдума: первый о вхождении в состав России, после которого может пройти голосование по вопросу воссоединения с Северной РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T03:04
2022-04-05T07:45
россия
южная осетия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780957611_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_c0652414b530ddee24bc42f563f7ab4d.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В Южной Осетии могут состояться два референдума: первый о вхождении в состав России, после которого может пройти голосование по вопросу воссоединения с Северной Осетией, заявил в интервью РИА Новости президент республики Анатолий Бибилов.Ранее он сообщил, что Цхинвал в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, сейчас ведутся консультации с Москвой, референдум может состояться после 10 апреляОн отметил, что примеры объединения российских регионов уже имеются. "Тогда уже должно быть два референдума в двух субъектах РФ. Это два этапа, можно сказать, развития ситуации, объединение осетин и Осетий", - заключил глава Южной Осетии.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские лидеры не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20220331/osetiya-1781019916.html
россия
южная осетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780957611_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_9f6ab30207b7c63ce51c15afc4ba774a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, южная осетия, политика
03:04 05.04.2022 (обновлено: 07:45 05.04.2022)
 
В Южной Осетии могут состояться два референдума

Президент Южной Осетии Бибилов заявил, что в республике могут состояться два референдума

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Южной Осетии Анатолий Бибилов
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В Южной Осетии могут состояться два референдума: первый о вхождении в состав России, после которого может пройти голосование по вопросу воссоединения с Северной Осетией, заявил в интервью РИА Новости президент республики Анатолий Бибилов.
Ранее он сообщил, что Цхинвал в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, сейчас ведутся консультации с Москвой, референдум может состояться после 10 апреля

"Мы должны понимать, что прямое вхождение в состав РФ и прямое сразу же объединение Осетий — этого не будет, потому что не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе РФ, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий, и тогда уже должно быть два референдума", - сказал Бибилов.

Он отметил, что примеры объединения российских регионов уже имеются. "Тогда уже должно быть два референдума в двух субъектах РФ. Это два этапа, можно сказать, развития ситуации, объединение осетин и Осетий", - заключил глава Южной Осетии.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские лидеры не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 10:55
Бибилов предложил название для объединения Северной и Южной Осетии
 
РоссияЮжная ОсетияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала