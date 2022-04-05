https://ria.ru/20220405/referendumy-1781804582.html
В Южной Осетии могут состояться два референдума
В Южной Осетии могут состояться два референдума - РИА Новости, 05.04.2022
В Южной Осетии могут состояться два референдума
В Южной Осетии могут состояться два референдума: первый о вхождении в состав России, после которого может пройти голосование по вопросу воссоединения с Северной РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T03:04
2022-04-05T03:04
2022-04-05T07:45
россия
южная осетия
политика
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В Южной Осетии могут состояться два референдума: первый о вхождении в состав России, после которого может пройти голосование по вопросу воссоединения с Северной Осетией, заявил в интервью РИА Новости президент республики Анатолий Бибилов.Ранее он сообщил, что Цхинвал в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, сейчас ведутся консультации с Москвой, референдум может состояться после 10 апреляОн отметил, что примеры объединения российских регионов уже имеются. "Тогда уже должно быть два референдума в двух субъектах РФ. Это два этапа, можно сказать, развития ситуации, объединение осетин и Осетий", - заключил глава Южной Осетии.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские лидеры не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20220331/osetiya-1781019916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная осетия, политика
03:04 05.04.2022 (обновлено: 07:45 05.04.2022)
В Южной Осетии могут состояться два референдума
Президент Южной Осетии Бибилов заявил, что в республике могут состояться два референдума
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В Южной Осетии могут состояться два референдума: первый о вхождении в состав России, после которого может пройти голосование по вопросу воссоединения с Северной Осетией, заявил в интервью РИА Новости президент республики Анатолий Бибилов.
Ранее он сообщил, что Цхинвал в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России
. По его словам, сейчас ведутся консультации с Москвой, референдум может состояться после 10 апреля
"Мы должны понимать, что прямое вхождение в состав РФ и прямое сразу же объединение Осетий — этого не будет, потому что не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе РФ, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий, и тогда уже должно быть два референдума", - сказал Бибилов.
Он отметил, что примеры объединения российских регионов уже имеются. "Тогда уже должно быть два референдума в двух субъектах РФ. Это два этапа, можно сказать, развития ситуации, объединение осетин и Осетий", - заключил глава Южной Осетии.
Москва
26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии
и Южной Осетии. Российские лидеры не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает реалии и не подлежит пересмотру. Грузия
по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.