https://ria.ru/20220405/referendum-1781989410.html

ЦИК Южной Осетии получил заявление по "российскому" референдуму

ЦИК Южной Осетии получил заявление по "российскому" референдуму - РИА Новости, 06.04.2022

ЦИК Южной Осетии получил заявление по "российскому" референдуму

Ходатайство о регистрации инициативной группы по референдуму о вхождении Южной Осетии в состав России поступило в Центризбирком республики, сообщила РИА Новости РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-05T23:56

2022-04-05T23:56

2022-04-06T02:04

анатолий бибилов

леонид тибилов

москва

россия

абхазия

южная осетия

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ЦХИНВАЛ, 5 апр - РИА Новости. Ходатайство о регистрации инициативной группы по референдуму о вхождении Южной Осетии в состав России поступило в Центризбирком республики, сообщила РИА Новости пресс-секретарь южноосетинского лидера Дина Гассиева.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда с Россией по итогам референдума воссоединился Крым.В группе состоят около десяти человек — Бибилов, экс-президент Леонид Тибилов, спикер парламента Алан Тадтаев, а также политические и общественные деятели республики.Ранее сообщалось, что референдум о присоединении к России состоится после президентских выборов, которые пройдут 10 апреля, когда будут завершены все необходимые юридические процедуры.Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.

https://ria.ru/20220405/bibilov-1781816513.html

https://ria.ru/20220405/referendumy-1781804582.html

москва

россия

абхазия

южная осетия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анатолий бибилов, леонид тибилов, москва, россия, абхазия, южная осетия