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ЦИК Южной Осетии получил заявление по "российскому" референдуму - РИА Новости, 06.04.2022
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ЦИК Южной Осетии получил заявление по "российскому" референдуму
ЦИК Южной Осетии получил заявление по "российскому" референдуму - РИА Новости, 06.04.2022
ЦИК Южной Осетии получил заявление по "российскому" референдуму
Ходатайство о регистрации инициативной группы по референдуму о вхождении Южной Осетии в состав России поступило в Центризбирком республики, сообщила РИА Новости РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-05T23:56
2022-04-06T02:04
анатолий бибилов
леонид тибилов
москва
россия
абхазия
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 5 апр - РИА Новости. Ходатайство о регистрации инициативной группы по референдуму о вхождении Южной Осетии в состав России поступило в Центризбирком республики, сообщила РИА Новости пресс-секретарь южноосетинского лидера Дина Гассиева.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда с Россией по итогам референдума воссоединился Крым.В группе состоят около десяти человек — Бибилов, экс-президент Леонид Тибилов, спикер парламента Алан Тадтаев, а также политические и общественные деятели республики.Ранее сообщалось, что референдум о присоединении к России состоится после президентских выборов, которые пройдут 10 апреля, когда будут завершены все необходимые юридические процедуры.Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.
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анатолий бибилов, леонид тибилов, москва, россия, абхазия, южная осетия
23:56 05.04.2022 (обновлено: 02:04 06.04.2022)
 
ЦИК Южной Осетии получил заявление по "российскому" референдуму

ЦИК Южной Осетии получил заявление об инициативной группе по "российскому" референдуму

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖители города Цхинвал
Жители города Цхинвал - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЦХИНВАЛ, 5 апр - РИА Новости. Ходатайство о регистрации инициативной группы по референдуму о вхождении Южной Осетии в состав России поступило в Центризбирком республики, сообщила РИА Новости пресс-секретарь южноосетинского лидера Дина Гассиева.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда с Россией по итогам референдума воссоединился Крым.
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Анатолий Бибилов: настало время Южной Осетии вернуться домой — в Россию
"В ЦИК поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума о вхождении в состав России", - сказала Гассиева.
В группе состоят около десяти человек — Бибилов, экс-президент Леонид Тибилов, спикер парламента Алан Тадтаев, а также политические и общественные деятели республики.
Ранее сообщалось, что референдум о присоединении к России состоится после президентских выборов, которые пройдут 10 апреля, когда будут завершены все необходимые юридические процедуры.
Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.
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