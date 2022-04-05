23:56 05.04.2022 (обновлено: 02:04 06.04.2022)
ЦИК Южной Осетии получил заявление по "российскому" референдуму
ЦИК Южной Осетии получил заявление об инициативной группе по "российскому" референдуму
Жители города Цхинвал. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 5 апр - РИА Новости. Ходатайство о регистрации инициативной группы по референдуму о вхождении Южной Осетии в состав России поступило в Центризбирком республики, сообщила РИА Новости пресс-секретарь южноосетинского лидера Дина Гассиева.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда с Россией по итогам референдума воссоединился Крым.
"В ЦИК поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума о вхождении в состав России", - сказала Гассиева.
В группе состоят около десяти человек — Бибилов, экс-президент Леонид Тибилов, спикер парламента Алан Тадтаев, а также политические и общественные деятели республики.
Ранее сообщалось, что референдум о присоединении к России состоится после президентских выборов, которые пройдут 10 апреля, когда будут завершены все необходимые юридические процедуры.
Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.
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