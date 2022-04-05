https://ria.ru/20220405/referendum-1781815179.html

В России поддержали идею референдума в Южной Осетии, заявил Бибилов

В России поддержали идею референдума в Южной Осетии, заявил Бибилов - РИА Новости, 05.04.2022

В России поддержали идею референдума в Южной Осетии, заявил Бибилов

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что решение о проведении референдума по вхождению в состав РФ поддержали ведущие российские политики. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T08:36

2022-04-05T08:36

2022-04-05T09:29

анатолий бибилов

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что решение о проведении референдума по вхождению в состав РФ поддержали ведущие российские политики."Могу сказать, что ведущие политики, ведущие политологи полностью поддерживают эту идею, дают оценки этому заявлению, и они прекрасно знают, что это на самом деле очень важно для всего народа Осетии", - сказал он.По словам Бибилова, решение провести референдум поддержали "депутаты Государственной думы, сенаторы, те серьезные политические деятели, которые говорят о том, что это правильные шаги, это необходимо сделать, это необходимо и для безопасности республики Южная Осетия, это необходимо и для объединения народа это очень важно, эта поддержка".Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум может состояться после 10 апреля.

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Бибилов: ведущие российские политики поддержали Цхинвал по вопросу референдума Глава Южной Осетии в интервью РИА Новости заявил, что ведущие российские политики поддержали Цхинвал по вопросу референдума 2022-04-05T08:36 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

анатолий бибилов, в мире, россия, южная осетия