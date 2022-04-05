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В России поддержали идею референдума в Южной Осетии, заявил Бибилов - РИА Новости, 05.04.2022
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В России поддержали идею референдума в Южной Осетии, заявил Бибилов
В России поддержали идею референдума в Южной Осетии, заявил Бибилов - РИА Новости, 05.04.2022
В России поддержали идею референдума в Южной Осетии, заявил Бибилов
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что решение о проведении референдума по вхождению в состав РФ поддержали ведущие российские политики. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T08:36
2022-04-05T09:29
анатолий бибилов
в мире
россия
южная осетия
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что решение о проведении референдума по вхождению в состав РФ поддержали ведущие российские политики."Могу сказать, что ведущие политики, ведущие политологи полностью поддерживают эту идею, дают оценки этому заявлению, и они прекрасно знают, что это на самом деле очень важно для всего народа Осетии", - сказал он.По словам Бибилова, решение провести референдум поддержали "депутаты Государственной думы, сенаторы, те серьезные политические деятели, которые говорят о том, что это правильные шаги, это необходимо сделать, это необходимо и для безопасности республики Южная Осетия, это необходимо и для объединения народа это очень важно, эта поддержка".Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум может состояться после 10 апреля.
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Бибилов: ведущие российские политики поддержали Цхинвал по вопросу референдума
Глава Южной Осетии в интервью РИА Новости заявил, что ведущие российские политики поддержали Цхинвал по вопросу референдума
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анатолий бибилов, в мире, россия, южная осетия
08:36 05.04.2022 (обновлено: 09:29 05.04.2022)
 
В России поддержали идею референдума в Южной Осетии, заявил Бибилов

Глава Южной Осетии Бибилов: ведущие российские политики поддержали идею референдума

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что решение о проведении референдума по вхождению в состав РФ поддержали ведущие российские политики.
"Могу сказать, что ведущие политики, ведущие политологи полностью поддерживают эту идею, дают оценки этому заявлению, и они прекрасно знают, что это на самом деле очень важно для всего народа Осетии", - сказал он.
По словам Бибилова, решение провести референдум поддержали "депутаты Государственной думы, сенаторы, те серьезные политические деятели, которые говорят о том, что это правильные шаги, это необходимо сделать, это необходимо и для безопасности республики Южная Осетия, это необходимо и для объединения народа это очень важно, эта поддержка".
Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум может состояться после 10 апреля.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 23:56
США не намерены признавать возможное вхождение Южной Осетии в состав России
 
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