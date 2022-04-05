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Жители Южной Осетии поддержат вхождение в состав России, считает Бибилов - РИА Новости, 05.04.2022
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Жители Южной Осетии поддержат вхождение в состав России, считает Бибилов
Жители Южной Осетии поддержат вхождение в состав России, считает Бибилов - РИА Новости, 05.04.2022
Жители Южной Осетии поддержат вхождение в состав России, считает Бибилов
Решение о вхождении в состав РФ поддержит подавляющее большинство жителей Южной Осетии, заявил в интервью РИА Новости президент республики Анатолий Бибилов. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T08:04
2022-04-05T10:15
политика
россия
южная осетия
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Решение о вхождении в состав РФ поддержит подавляющее большинство жителей Южной Осетии, заявил в интервью РИА Новости президент республики Анатолий Бибилов.Ранее Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, сейчас ведутся консультации с РФ, референдум может состояться после 10 апреля."Я думаю, что все поддерживают это решение. Почему? Потому что это опять-таки не желание Анатолия Ильича Бибилова, а это желание народа. То есть я высказываю желание народа. И это желание абсолютно связано и с моим желанием", - сказал он.По словам Бибилова, в 1992 году на референдуме за вхождение в состав Российской Федерации проголосовали 99,8% населения республики Южная Осетия."Я не думаю, что будет какая-то серьезная разница между этими цифрами. В этой статистике, я думаю, большой разницы не будет", - отметил глава Южной Осетии.
https://ria.ru/20220405/domoy-1781812138.html
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Бибилов: большинство жителей Южной Осетии поддерживают присоединение к России
Как жители Южной Осетии относятся к референдуму по вхождению в состав России, - отвечает глава республики Бибилов
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политика, россия, южная осетия
08:04 05.04.2022 (обновлено: 10:15 05.04.2022)
 
Жители Южной Осетии поддержат вхождение в состав России, считает Бибилов

Глава Южной Осетии Бибилов: жители республики поддержат вхождение в состав России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Решение о вхождении в состав РФ поддержит подавляющее большинство жителей Южной Осетии, заявил в интервью РИА Новости президент республики Анатолий Бибилов.
Ранее Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, сейчас ведутся консультации с РФ, референдум может состояться после 10 апреля.
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
07:34
Бибилов заявил, что Южной Осетии пора вернуться домой
"Я думаю, что все поддерживают это решение. Почему? Потому что это опять-таки не желание Анатолия Ильича Бибилова, а это желание народа. То есть я высказываю желание народа. И это желание абсолютно связано и с моим желанием", - сказал он.
По словам Бибилова, в 1992 году на референдуме за вхождение в состав Российской Федерации проголосовали 99,8% населения республики Южная Осетия.
"Я не думаю, что будет какая-то серьезная разница между этими цифрами. В этой статистике, я думаю, большой разницы не будет", - отметил глава Южной Осетии.
Бибилов рассказал о процедуре подготовки к референдуму - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
07:12
Бибилов рассказал о подготовке к референдуму в Южной Осетии
 
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