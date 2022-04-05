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Жители Южной Осетии поддержат вхождение в состав России, считает Бибилов

Жители Южной Осетии поддержат вхождение в состав России, считает Бибилов - РИА Новости, 05.04.2022

Жители Южной Осетии поддержат вхождение в состав России, считает Бибилов

Решение о вхождении в состав РФ поддержит подавляющее большинство жителей Южной Осетии, заявил в интервью РИА Новости президент республики Анатолий Бибилов. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T08:04

2022-04-05T08:04

2022-04-05T10:15

политика

россия

южная осетия

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Решение о вхождении в состав РФ поддержит подавляющее большинство жителей Южной Осетии, заявил в интервью РИА Новости президент республики Анатолий Бибилов.Ранее Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, сейчас ведутся консультации с РФ, референдум может состояться после 10 апреля."Я думаю, что все поддерживают это решение. Почему? Потому что это опять-таки не желание Анатолия Ильича Бибилова, а это желание народа. То есть я высказываю желание народа. И это желание абсолютно связано и с моим желанием", - сказал он.По словам Бибилова, в 1992 году на референдуме за вхождение в состав Российской Федерации проголосовали 99,8% населения республики Южная Осетия."Я не думаю, что будет какая-то серьезная разница между этими цифрами. В этой статистике, я думаю, большой разницы не будет", - отметил глава Южной Осетии.

https://ria.ru/20220405/domoy-1781812138.html

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южная осетия

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Бибилов: большинство жителей Южной Осетии поддерживают присоединение к России Как жители Южной Осетии относятся к референдуму по вхождению в состав России, - отвечает глава республики Бибилов 2022-04-05T08:04 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, южная осетия