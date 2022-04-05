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Бибилов: связывать операцию на Украине и референдум в Южной Осетии не стоит

Бибилов: связывать операцию на Украине и референдум в Южной Осетии не стоит - РИА Новости, 05.04.2022

Бибилов: связывать операцию на Украине и референдум в Южной Осетии не стоит

Связывать окончание спецоперации РФ на Украине и проведение референдума в Южной Осетии по вхождению в состав РФ неправильно, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T06:21

2022-04-05T06:21

2022-04-05T06:21

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Связывать окончание спецоперации РФ на Украине и проведение референдума в Южной Осетии по вхождению в состав РФ неправильно, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.Ранее Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, сейчас ведутся консультации с РФ, референдум может состояться после 10 апреля.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия