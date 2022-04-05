Бибилов: связывать операцию на Украине и референдум в Южной Осетии не стоит
Президент Южной Осетии Бибилов: связывать операцию на Украине и референдум неправильно
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Связывать окончание спецоперации РФ на Украине и проведение референдума в Южной Осетии по вхождению в состав РФ неправильно, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Ранее Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, сейчас ведутся консультации с РФ, референдум может состояться после 10 апреля.
"Я думаю, что связывать проведение специальной военной операции (РФ на Украине - ред.) и референдума, может быть, неправильно", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли референдум пройти после окончания спецоперации РФ на Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.