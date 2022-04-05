https://ria.ru/20220405/rebenok-1781806438.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал ребенок
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал ребенок - РИА Новости, 05.04.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал ребенок
Один ребенок пострадал в результате обстрела жилых домов со стороны украинских войск в Ленинском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T04:14
2022-04-05T04:14
2022-04-05T04:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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донбасс
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Один ребенок пострадал в результате обстрела жилых домов со стороны украинских войск в Ленинском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Как сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска обстреляли Ленинский район в 2.34, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, украина, донбасс
04:14 05.04.2022 (обновлено: 04:22 05.04.2022)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал ребенок
При обстреле Ленинского района Донецка со стороны украинских войск пострадал ребенок
ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Один ребенок пострадал в результате обстрела жилых домов со стороны украинских войск в Ленинском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли мирные дома в Донецке. В результате ночного обстрела Ленинского района города Донецка повреждены жилые дома по улице Муравьева. Ранение получил ребенок. Подробности уточняются", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Как сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска обстреляли Ленинский район в 2.34, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град".
Россия
начала специальную военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.