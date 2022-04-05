https://ria.ru/20220405/razov-1781900373.html

Посол в Риме выразил протест из-за высылки российских дипломатов

Посол в Риме выразил протест из-за высылки российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022

Посол в Риме выразил протест из-за высылки российских дипломатов

Посол России в Италии Сергей Разов выразил протест в связи с решением итальянских властей выслать 30 российских дипломатов и заявил, что оно ведет к дальнейшему РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:58

2022-04-05T14:58

2022-04-05T15:51

италия

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рим

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сергей разов

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РИМ, 5 апр – РИА Новости. Посол России в Италии Сергей Разов выразил протест в связи с решением итальянских властей выслать 30 российских дипломатов и заявил, что оно ведет к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений."Пятого апреля посол России в Риме был вызван в МИД Италии, где ему была вручена нота с объявлением 30 сотрудников российских загранучреждений в Италии "персонами нон-грата" в связи с действиями, угрожающими национальной безопасности Италии. Каких-либо подтверждений таких действий приведено не было", - говорится в сообщении посольства.Как отмечается, высланные вместе с членами семей должны в течение 72 часов покинуть территорию Италии."Посол России выразил протест в связи с немотивированным решением итальянской стороны, ведущим к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений. Заявил, что этот шаг не останется без ответа с российской стороны", - сообщила дипмиссия.Ранее во вторник глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Разов был вызван в МИД Италии, где ему объявили о высылке 30 российских дипломатов в связи с соображениями национальной безопасности.В понедельник Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон-грата в связи с событиями в украинском городе Буча, которые Минобороны РФ назвало провокацией. Посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в понедельник в МИД ФРГ. О решении выслать 30 дипломатов в тот же день объявила и Франция. О высылке посла РФ в понедельник объявила Литва, став первой страной ЕС, принявшей подобное решение в отношении дипломата такого уровня на фоне ситуации в Буче.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/vysylka-1781894217.html

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россия

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Влада Копылова

италия, россия, мид италии, рим, политика, сергей разов