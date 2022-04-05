Рейтинг@Mail.ru
Посол в Риме выразил протест из-за высылки российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/razov-1781900373.html
Посол в Риме выразил протест из-за высылки российских дипломатов
Посол в Риме выразил протест из-за высылки российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
Посол в Риме выразил протест из-за высылки российских дипломатов
Посол России в Италии Сергей Разов выразил протест в связи с решением итальянских властей выслать 30 российских дипломатов и заявил, что оно ведет к дальнейшему РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:58
2022-04-05T15:51
италия
россия
мид италии
рим
политика
сергей разов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603668164_0:272:3072:2000_1920x0_80_0_0_8819392835b3e77cf65f03e5e710f77c.jpg
РИМ, 5 апр – РИА Новости. Посол России в Италии Сергей Разов выразил протест в связи с решением итальянских властей выслать 30 российских дипломатов и заявил, что оно ведет к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений."Пятого апреля посол России в Риме был вызван в МИД Италии, где ему была вручена нота с объявлением 30 сотрудников российских загранучреждений в Италии "персонами нон-грата" в связи с действиями, угрожающими национальной безопасности Италии. Каких-либо подтверждений таких действий приведено не было", - говорится в сообщении посольства.Как отмечается, высланные вместе с членами семей должны в течение 72 часов покинуть территорию Италии."Посол России выразил протест в связи с немотивированным решением итальянской стороны, ведущим к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений. Заявил, что этот шаг не останется без ответа с российской стороны", - сообщила дипмиссия.Ранее во вторник глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Разов был вызван в МИД Италии, где ему объявили о высылке 30 российских дипломатов в связи с соображениями национальной безопасности.В понедельник Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон-грата в связи с событиями в украинском городе Буча, которые Минобороны РФ назвало провокацией. Посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в понедельник в МИД ФРГ. О решении выслать 30 дипломатов в тот же день объявила и Франция. О высылке посла РФ в понедельник объявила Литва, став первой страной ЕС, принявшей подобное решение в отношении дипломата такого уровня на фоне ситуации в Буче.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/vysylka-1781894217.html
https://ria.ru/20220405/bucha-1781894047.html
италия
россия
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603668164_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_aac288485b4392165bbd550f19bd46a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, россия, мид италии, рим, политика, сергей разов
14:58 05.04.2022 (обновлено: 15:51 05.04.2022)
 
Посол в Риме выразил протест из-за высылки российских дипломатов

Посол России Разов назвал высылку дипломатов из Италии немотивированной

© AP Photo / Alessandra TarantinoЗдание посольства РФ в Риме
Здание посольства РФ в Риме - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Здание посольства РФ в Риме
Читать ria.ru в
РИМ, 5 апр – РИА Новости. Посол России в Италии Сергей Разов выразил протест в связи с решением итальянских властей выслать 30 российских дипломатов и заявил, что оно ведет к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений.
"Пятого апреля посол России в Риме был вызван в МИД Италии, где ему была вручена нота с объявлением 30 сотрудников российских загранучреждений в Италии "персонами нон-грата" в связи с действиями, угрожающими национальной безопасности Италии. Каких-либо подтверждений таких действий приведено не было", - говорится в сообщении посольства.
Как отмечается, высланные вместе с членами семей должны в течение 72 часов покинуть территорию Италии.
"Посол России выразил протест в связи с немотивированным решением итальянской стороны, ведущим к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений. Заявил, что этот шаг не останется без ответа с российской стороны", - сообщила дипмиссия.
Здание МИД Испании - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 14:30
Испания вышлет около 25 российских дипломатов
Ранее во вторник глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Разов был вызван в МИД Италии, где ему объявили о высылке 30 российских дипломатов в связи с соображениями национальной безопасности.
В понедельник Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон-грата в связи с событиями в украинском городе Буча, которые Минобороны РФ назвало провокацией. Посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в понедельник в МИД ФРГ. О решении выслать 30 дипломатов в тот же день объявила и Франция. О высылке посла РФ в понедельник объявила Литва, став первой страной ЕС, принявшей подобное решение в отношении дипломата такого уровня на фоне ситуации в Буче.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 14:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Коллективный Запад закрыл глаза и уши шорами, заявил Песков
 
ИталияРоссияМИД ИталииРимПолитикаСергей Разов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала