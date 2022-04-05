https://ria.ru/20220405/raketa-1781948395.html

Пентагон подтвердил успешные летные испытания гиперзвуковой ракеты

Пентагон подтвердил успешные летные испытания гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 05.04.2022

Пентагон подтвердил успешные летные испытания гиперзвуковой ракеты

США "недавно" успешно провели летные испытания гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin, заявило во вторник Управление перспективных... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:44

2022-04-05T17:44

2022-04-05T18:00

в мире

сша

lockheed martin

darpa

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg

ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. США "недавно" успешно провели летные испытания гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin, заявило во вторник Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA)."DARPA и его партнер в лице ВВС США недавно завершили летные испытания ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) компании Lockheed Martin", - следует из распространенного заявления ведомства Пентагона.Как отмечается, в ходе запуска ракете удалось развить скорость более 5 махов, подняться на высоту порядка 12 километров и пролететь примерно 550 километров. Это стало вторым успешным испытанием ракеты в рамках данной программы разработки, уточнили в Пентагоне.Как сообщил ранее телеканал CNN, испытания ракеты состоялись в марте и не были анонсированы официально, чтобы "избежать усиления напряженности с Россией".В начале апреля США отменили ранее перенесенное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III из-за желания избежать "неверного толкования и коммуникации" на фоне ситуации вокруг Украины. До этого об отмене испытания сообщали в начале марта.

https://ria.ru/20220203/oruzhie-1770936987.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, lockheed martin , darpa, министерство обороны сша