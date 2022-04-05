https://ria.ru/20220405/raketa-1781948395.html
Пентагон подтвердил успешные летные испытания гиперзвуковой ракеты
Пентагон подтвердил успешные летные испытания гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 05.04.2022
Пентагон подтвердил успешные летные испытания гиперзвуковой ракеты
США "недавно" успешно провели летные испытания гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin, заявило во вторник Управление перспективных... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:44
2022-04-05T17:44
2022-04-05T18:00
в мире
сша
lockheed martin
darpa
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. США "недавно" успешно провели летные испытания гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin, заявило во вторник Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA)."DARPA и его партнер в лице ВВС США недавно завершили летные испытания ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) компании Lockheed Martin", - следует из распространенного заявления ведомства Пентагона.Как отмечается, в ходе запуска ракете удалось развить скорость более 5 махов, подняться на высоту порядка 12 километров и пролететь примерно 550 километров. Это стало вторым успешным испытанием ракеты в рамках данной программы разработки, уточнили в Пентагоне.Как сообщил ранее телеканал CNN, испытания ракеты состоялись в марте и не были анонсированы официально, чтобы "избежать усиления напряженности с Россией".В начале апреля США отменили ранее перенесенное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III из-за желания избежать "неверного толкования и коммуникации" на фоне ситуации вокруг Украины. До этого об отмене испытания сообщали в начале марта.
https://ria.ru/20220203/oruzhie-1770936987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, lockheed martin , darpa, министерство обороны сша
17:44 05.04.2022 (обновлено: 18:00 05.04.2022)
Пентагон подтвердил успешные летные испытания гиперзвуковой ракеты
Пентагон подтвердил успешные испытания гиперзвуковой ракеты компании Lockheed Martin
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. США "недавно" успешно провели летные испытания гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin, заявило во вторник Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA).
"DARPA
и его партнер в лице ВВС США
недавно завершили летные испытания ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) компании Lockheed Martin
", - следует из распространенного заявления
ведомства Пентагона
.
Как отмечается, в ходе запуска ракете удалось развить скорость более 5 махов, подняться на высоту порядка 12 километров и пролететь примерно 550 километров. Это стало вторым успешным испытанием ракеты в рамках данной программы разработки, уточнили в Пентагоне.
Как сообщил ранее телеканал CNN, испытания ракеты состоялись в марте и не были анонсированы официально, чтобы "избежать усиления напряженности с Россией".
В начале апреля США
отменили ранее перенесенное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III из-за желания избежать "неверного толкования и коммуникации" на фоне ситуации вокруг Украины
. До этого об отмене испытания сообщали в начале марта.