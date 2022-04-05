Рейтинг@Mail.ru
Пентагон подтвердил успешные летные испытания гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/raketa-1781948395.html
Пентагон подтвердил успешные летные испытания гиперзвуковой ракеты
Пентагон подтвердил успешные летные испытания гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 05.04.2022
Пентагон подтвердил успешные летные испытания гиперзвуковой ракеты
США "недавно" успешно провели летные испытания гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin, заявило во вторник Управление перспективных... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:44
2022-04-05T18:00
в мире
сша
lockheed martin
darpa
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. США "недавно" успешно провели летные испытания гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin, заявило во вторник Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA)."DARPA и его партнер в лице ВВС США недавно завершили летные испытания ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) компании Lockheed Martin", - следует из распространенного заявления ведомства Пентагона.Как отмечается, в ходе запуска ракете удалось развить скорость более 5 махов, подняться на высоту порядка 12 километров и пролететь примерно 550 километров. Это стало вторым успешным испытанием ракеты в рамках данной программы разработки, уточнили в Пентагоне.Как сообщил ранее телеканал CNN, испытания ракеты состоялись в марте и не были анонсированы официально, чтобы "избежать усиления напряженности с Россией".В начале апреля США отменили ранее перенесенное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III из-за желания избежать "неверного толкования и коммуникации" на фоне ситуации вокруг Украины. До этого об отмене испытания сообщали в начале марта.
https://ria.ru/20220203/oruzhie-1770936987.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_521:381:2744:2048_1920x0_80_0_0_dfc06d1ff25632880a9b2a30a1e87a7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, lockheed martin , darpa, министерство обороны сша
17:44 05.04.2022 (обновлено: 18:00 05.04.2022)
 
Пентагон подтвердил успешные летные испытания гиперзвуковой ракеты

Пентагон подтвердил успешные испытания гиперзвуковой ракеты компании Lockheed Martin

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. США "недавно" успешно провели летные испытания гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin, заявило во вторник Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA).
"DARPA и его партнер в лице ВВС США недавно завершили летные испытания ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) компании Lockheed Martin", - следует из распространенного заявления ведомства Пентагона.
Как отмечается, в ходе запуска ракете удалось развить скорость более 5 махов, подняться на высоту порядка 12 километров и пролететь примерно 550 километров. Это стало вторым успешным испытанием ракеты в рамках данной программы разработки, уточнили в Пентагоне.
Как сообщил ранее телеканал CNN, испытания ракеты состоялись в марте и не были анонсированы официально, чтобы "избежать усиления напряженности с Россией".
В начале апреля США отменили ранее перенесенное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III из-за желания избежать "неверного толкования и коммуникации" на фоне ситуации вокруг Украины. До этого об отмене испытания сообщали в начале марта.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 18:36
В США призвали лучше моделировать применение Россией гиперзвукового оружия
 
В миреСШАLockheed MartinDARPAМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала