https://ria.ru/20220405/raketa-1781819473.html

Ракету, предназначавшуюся для миссии ExoMars, отправили на Байконур

Ракету, предназначавшуюся для миссии ExoMars, отправили на Байконур - РИА Новости, 05.04.2022

Ракету, предназначавшуюся для миссии ExoMars, отправили на Байконур

Две ракеты-носителя "Протон-М" и разгонные блоки отправлены на космодром Байконур из Центра Хруничева (входит в "Роскосмос") для пусков, один из которых - в... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:17

2022-04-05T09:17

2022-04-05T09:17

наука

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

байконур (город)

европейское космическое агентство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572298532_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9971f27d8475180b8229272cda26d896.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Две ракеты-носителя "Протон-М" и разгонные блоки отправлены на космодром Байконур из Центра Хруничева (входит в "Роскосмос") для пусков, один из которых - в интересах зарубежного заказчика, сообщается на сайте госкорпорации."Из Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева… на космодром Байконур отправлены блоки двух ракет-носителей "Протон-М", разгонные блоки "Бриз-М" и ДМ. Средства выведения предназначены для целевых программ госкорпорации "Роскосмос", одна из которых будет реализована в интересах иностранного заказчика", - указано в сообщении.Один из "Протонов-М" должны были задействовать для проекта ExoMars-2022, однако на фоне событий на Украине Европейское космическое агентство сочло невозможным дальнейшее сотрудничество с РФ. "Роскосмос" сообщал, что ракету задействуют в другой миссии.Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что РФ самостоятельно отправит миссию на Марс, хоть её подготовка и затянется на несколько лет.

https://ria.ru/20220405/gigabayt-1781756928.html

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, байконур (город), европейское космическое агентство