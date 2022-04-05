Ракету, предназначавшуюся для миссии ExoMars, отправили на Байконур
Ракету, предназначавшуюся для проекта ExoMars-2022, отправили на космодром Байконур
© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Протон-К" с российским спутником военного назначения "Космос" стартует с космодрома "Байконур"
Ракета-носитель "Протон-К" с российским спутником военного назначения "Космос" стартует с космодрома "Байконур"
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Две ракеты-носителя "Протон-М" и разгонные блоки отправлены на космодром Байконур из Центра Хруничева (входит в "Роскосмос") для пусков, один из которых - в интересах зарубежного заказчика, сообщается на сайте госкорпорации.
"Из Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева… на космодром Байконур отправлены блоки двух ракет-носителей "Протон-М", разгонные блоки "Бриз-М" и ДМ. Средства выведения предназначены для целевых программ госкорпорации "Роскосмос", одна из которых будет реализована в интересах иностранного заказчика", - указано в сообщении.
Один из "Протонов-М" должны были задействовать для проекта ExoMars-2022, однако на фоне событий на Украине Европейское космическое агентство сочло невозможным дальнейшее сотрудничество с РФ. "Роскосмос" сообщал, что ракету задействуют в другой миссии.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что РФ самостоятельно отправит миссию на Марс, хоть её подготовка и затянется на несколько лет.