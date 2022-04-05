https://ria.ru/20220405/raketa-1781809768.html

CNN: США в марте тайно испытали гиперзвуковую ракету

CNN: США в марте тайно испытали гиперзвуковую ракету - РИА Новости, 05.04.2022

CNN: США в марте тайно испытали гиперзвуковую ракету

Телеканал CNN со ссылкой на военный источник сообщает, что США в середине марта тайно провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты, но не сообщали об этом,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T06:26

2022-04-05T06:26

2022-04-05T10:12

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на военный источник сообщает, что США в середине марта тайно провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты, но не сообщали об этом, чтобы "избежать усиления напряженности с Россией".Отмечается, что испытание ракеты произошло во время подготовки президента США Джо Байдена к визиту в Европу, в ходе которого он в том числе посетил Польшу, где посетил лагерь украинских беженцев.По данным телеканала, США запустили ракету концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) версии компании Lockheed Martin. Запуск был осуществлен с бомбардировщика B-52.Источник сообщил, что ракета пролетела более 480 километров на высоте более 19 километров. Гиперзвуковая ракета концепции HAWC не несет боеголовки, вместо этого использует свою кинетическую энергию для уничтожения цели.В начале апреля США отменили ранее перенесенное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III из-за желания избежать "неверного толкования и коммуникации" на фоне ситуации вокруг Украины. До этого об отмене испытания сообщали в начале марта.

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Максим Горбачев

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