https://ria.ru/20220405/putin-1781945670.html
Путин призвал обеспечить стабильную работу предприятий АПК
Путин призвал обеспечить стабильную работу предприятий АПК - РИА Новости, 05.04.2022
Путин призвал обеспечить стабильную работу предприятий АПК
Необходимо обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году и выделить дополнительно не менее 153 миллиардов рублей на эти цели, сообщил президент РФ РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:36
2022-04-05T17:36
2022-04-05T17:46
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Необходимо обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году и выделить дополнительно не менее 153 миллиардов рублей на эти цели, сообщил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, важно обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году. И в этой связи поддерживаю предложение правительства выделить из федерального бюджета дополнительно не менее 153 миллиардов рублей... И направить, конечно, эти средства прежде всего на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты для отрасли", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин
17:36 05.04.2022 (обновлено: 17:46 05.04.2022)
Путин призвал обеспечить стабильную работу предприятий АПК
Президент Путин призвал обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году