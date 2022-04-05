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Путин призвал обеспечить стабильную работу предприятий АПК - РИА Новости, 05.04.2022
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Путин призвал обеспечить стабильную работу предприятий АПК
Путин призвал обеспечить стабильную работу предприятий АПК - РИА Новости, 05.04.2022
Путин призвал обеспечить стабильную работу предприятий АПК
Необходимо обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году и выделить дополнительно не менее 153 миллиардов рублей на эти цели, сообщил президент РФ РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:36
2022-04-05T17:46
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Необходимо обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году и выделить дополнительно не менее 153 миллиардов рублей на эти цели, сообщил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, важно обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году. И в этой связи поддерживаю предложение правительства выделить из федерального бюджета дополнительно не менее 153 миллиардов рублей... И направить, конечно, эти средства прежде всего на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты для отрасли", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.
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экономика, владимир путин
17:36 05.04.2022 (обновлено: 17:46 05.04.2022)
 
Путин призвал обеспечить стабильную работу предприятий АПК

Президент Путин призвал обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкРабочий перебирает клубни на комбайне во время уборки урожая картофеля в Красноярском крае
Рабочий перебирает клубни на комбайне во время уборки урожая картофеля в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Рабочий перебирает клубни на комбайне во время уборки урожая картофеля в Красноярском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Необходимо обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году и выделить дополнительно не менее 153 миллиардов рублей на эти цели, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, важно обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году. И в этой связи поддерживаю предложение правительства выделить из федерального бюджета дополнительно не менее 153 миллиардов рублей... И направить, конечно, эти средства прежде всего на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты для отрасли", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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