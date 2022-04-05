https://ria.ru/20220405/putin-1781945670.html

Путин призвал обеспечить стабильную работу предприятий АПК

Путин призвал обеспечить стабильную работу предприятий АПК - РИА Новости, 05.04.2022

Путин призвал обеспечить стабильную работу предприятий АПК

Необходимо обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году и выделить дополнительно не менее 153 миллиардов рублей на эти цели, сообщил президент РФ РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:36

2022-04-05T17:36

2022-04-05T17:46

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Необходимо обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году и выделить дополнительно не менее 153 миллиардов рублей на эти цели, сообщил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, важно обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году. И в этой связи поддерживаю предложение правительства выделить из федерального бюджета дополнительно не менее 153 миллиардов рублей... И направить, конечно, эти средства прежде всего на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты для отрасли", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.

https://ria.ru/20220405/apk-1781946317.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин