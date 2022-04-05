https://ria.ru/20220405/putin-1781919584.html
Путин призвал рачительно отнестись к поставкам за рубеж
Путин призвал рачительно отнестись к поставкам за рубеж - РИА Новости, 05.04.2022
Путин призвал рачительно отнестись к поставкам за рубеж
В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия России придется рачительно относиться к поставкам за рубеж, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:05
2022-04-05T16:05
2022-04-05T16:19
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия России придется рачительно относиться к поставкам за рубеж, сообщил президент России Владимир Путин."В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительно относиться к поставкам за рубеж, а именно внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику", - сказал Путин.Президент отметил, что выросшие объемы производства позволяют обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке.
https://ria.ru/20220405/prodovolstvie-1781924453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
16:05 05.04.2022 (обновлено: 16:19 05.04.2022)
Путин призвал рачительно отнестись к поставкам за рубеж
Президент Путин призвал рачительно отнестись к поставкам продовольствия за рубеж