https://ria.ru/20220405/putin-1781919584.html

Путин призвал рачительно отнестись к поставкам за рубеж

Путин призвал рачительно отнестись к поставкам за рубеж - РИА Новости, 05.04.2022

Путин призвал рачительно отнестись к поставкам за рубеж

В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия России придется рачительно относиться к поставкам за рубеж, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:05

2022-04-05T16:05

2022-04-05T16:19

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия России придется рачительно относиться к поставкам за рубеж, сообщил президент России Владимир Путин."В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительно относиться к поставкам за рубеж, а именно внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику", - сказал Путин.Президент отметил, что выросшие объемы производства позволяют обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке.

https://ria.ru/20220405/prodovolstvie-1781924453.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин