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Путин призвал рачительно отнестись к поставкам за рубеж - РИА Новости, 05.04.2022
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Путин призвал рачительно отнестись к поставкам за рубеж
Путин призвал рачительно отнестись к поставкам за рубеж - РИА Новости, 05.04.2022
Путин призвал рачительно отнестись к поставкам за рубеж
В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия России придется рачительно относиться к поставкам за рубеж, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:05
2022-04-05T16:19
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия России придется рачительно относиться к поставкам за рубеж, сообщил президент России Владимир Путин."В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительно относиться к поставкам за рубеж, а именно внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику", - сказал Путин.Президент отметил, что выросшие объемы производства позволяют обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке.
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экономика, россия, владимир путин
16:05 05.04.2022 (обновлено: 16:19 05.04.2022)
 
Путин призвал рачительно отнестись к поставкам за рубеж

Президент Путин призвал рачительно отнестись к поставкам продовольствия за рубеж

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия России придется рачительно относиться к поставкам за рубеж, сообщил президент России Владимир Путин.
"В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительно относиться к поставкам за рубеж, а именно внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику", - сказал Путин.
Президент отметил, что выросшие объемы производства позволяют обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 16:18
Путин не исключил осложнения ситуации с продовольствием в бедных странах
 
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