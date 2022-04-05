https://ria.ru/20220405/putin-1781890855.html

Путин проведет совещание по АПК и международный телефонный разговор

Путин проведет совещание по АПК и международный телефонный разговор - РИА Новости, 05.04.2022

Путин проведет совещание по АПК и международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по АПК, также в этот день запланирован международный телефонный разговор, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:18

2022-04-05T14:18

2022-04-05T14:18

политика

денис мантуров

дмитрий патрушев

валерий фальков

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по АПК, также в этот день запланирован международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня главная тема дня в работе президента - вопросы развития агропромышленного комплекса, рыбохозяйственного комплекса и смежных отраслей промышленности. Сегодня будет совещание", - сказал Песков. Он отметил, что с докладами выступят главы минсельхоза Дмитрий Патрушев, минпромторга Денис Мантуров, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.Кроме того, по словам Пескова, у российского лидера запланировано мероприятие по международной линии."Вечером возможен международный телефонный разговор у Путина", - добавил он.

https://ria.ru/20220405/vybory-1781759075.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, денис мантуров, дмитрий патрушев, валерий фальков, владимир путин