https://ria.ru/20220405/putin-1781890855.html
Путин проведет совещание по АПК и международный телефонный разговор
Путин проведет совещание по АПК и международный телефонный разговор - РИА Новости, 05.04.2022
Путин проведет совещание по АПК и международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по АПК, также в этот день запланирован международный телефонный разговор, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:18
2022-04-05T14:18
2022-04-05T14:18
политика
денис мантуров
дмитрий патрушев
валерий фальков
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по АПК, также в этот день запланирован международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня главная тема дня в работе президента - вопросы развития агропромышленного комплекса, рыбохозяйственного комплекса и смежных отраслей промышленности. Сегодня будет совещание", - сказал Песков. Он отметил, что с докладами выступят главы минсельхоза Дмитрий Патрушев, минпромторга Денис Мантуров, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.Кроме того, по словам Пескова, у российского лидера запланировано мероприятие по международной линии."Вечером возможен международный телефонный разговор у Путина", - добавил он.
https://ria.ru/20220405/vybory-1781759075.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, денис мантуров, дмитрий патрушев, валерий фальков, владимир путин
Путин проведет совещание по АПК и международный телефонный разговор
Президент Путин во вторник проведет совещание по АПК и международный телефонный разговор