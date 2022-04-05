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Путин проведет совещание по АПК и международный телефонный разговор - РИА Новости, 05.04.2022
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Путин проведет совещание по АПК и международный телефонный разговор
Путин проведет совещание по АПК и международный телефонный разговор - РИА Новости, 05.04.2022
Путин проведет совещание по АПК и международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по АПК, также в этот день запланирован международный телефонный разговор, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:18
2022-04-05T14:18
политика
денис мантуров
дмитрий патрушев
валерий фальков
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по АПК, также в этот день запланирован международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня главная тема дня в работе президента - вопросы развития агропромышленного комплекса, рыбохозяйственного комплекса и смежных отраслей промышленности. Сегодня будет совещание", - сказал Песков. Он отметил, что с докладами выступят главы минсельхоза Дмитрий Патрушев, минпромторга Денис Мантуров, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.Кроме того, по словам Пескова, у российского лидера запланировано мероприятие по международной линии."Вечером возможен международный телефонный разговор у Путина", - добавил он.
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политика, денис мантуров, дмитрий патрушев, валерий фальков, владимир путин
14:18 05.04.2022
 
Путин проведет совещание по АПК и международный телефонный разговор

Президент Путин во вторник проведет совещание по АПК и международный телефонный разговор

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по АПК, также в этот день запланирован международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня главная тема дня в работе президента - вопросы развития агропромышленного комплекса, рыбохозяйственного комплекса и смежных отраслей промышленности. Сегодня будет совещание", - сказал Песков. Он отметил, что с докладами выступят главы минсельхоза Дмитрий Патрушев, минпромторга Денис Мантуров, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Кроме того, по словам Пескова, у российского лидера запланировано мероприятие по международной линии.
"Вечером возможен международный телефонный разговор у Путина", - добавил он.
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ПолитикаДенис МантуровДмитрий ПатрушевВалерий ФальковВладимир Путин
 
 
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