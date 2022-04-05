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Названы самые популярные маршруты для путешествий в майские праздники - РИА Новости, 05.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220405/puteshestviya-1781717964.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий в майские праздники
Названы самые популярные маршруты для путешествий в майские праздники - РИА Новости, 05.04.2022
Названы самые популярные маршруты для путешествий в майские праздники
Определены самые востребованные направления для поездок в длинные майские выходные, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T07:00
2022-04-05T07:00
туризм
туризм
новости - туризм
армения
россия
азербайджан
праздники
турция
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для поездок в длинные майские выходные, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные поисковых запросов на перелеты в период с 30 апреля по 15 мая и выяснили, что около 60 процентов пользователей интересовались авиарейсами по России в этот период.Наибольшей популярностью пользуется Москва и Сочи, туда искали билеты почти по 15 процентов туристов. Поездка в Санкт-Петербург интересовала 12 процентов путешественников. По пять процентов пользователей изучали расписание рейсов в Минеральные Воды и Калининград, четыре процента — в Махачкалу, три — в Казань и Симферополь, два — в Уфу и Екатеринбург.Среди доступных зарубежных стран первое место в списке предпочтений занимает Турция, билеты туда искали 23 процента туристов. Перелетом в Узбекистан интересовались девять процентов, а в Армению — восемь процентов путешественников. В число самых востребованных направлений также вошли Азербайджан (пять процентов запросов), а также Киргизия и ОАЭ (по четыре процента).
https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html
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москва
санкт-петербург
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оаэ
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узбекистан
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туризм, новости - туризм, армения, россия, азербайджан, праздники, турция, москва, санкт-петербург, сочи, оаэ, киргизия, узбекистан, минеральные воды, калининград, махачкала, симферополь, казань, уфа, екатеринбург
07:00 05.04.2022
 
Названы самые популярные маршруты для путешествий в майские праздники

Самые популярные направления для авиапутешествий в мае — две столицы, Сочи и Турция

© Pixabay / Pixabay / Bedirhan KayaПарк Эмирган в Стамбуле
Парк Эмирган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Pixabay / Pixabay / Bedirhan Kaya
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для поездок в длинные майские выходные, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные поисковых запросов на перелеты в период с 30 апреля по 15 мая и выяснили, что около 60 процентов пользователей интересовались авиарейсами по России в этот период.
Наибольшей популярностью пользуется Москва и Сочи, туда искали билеты почти по 15 процентов туристов. Поездка в Санкт-Петербург интересовала 12 процентов путешественников. По пять процентов пользователей изучали расписание рейсов в Минеральные Воды и Калининград, четыре процента — в Махачкалу, три — в Казань и Симферополь, два — в Уфу и Екатеринбург.
Среди доступных зарубежных стран первое место в списке предпочтений занимает Турция, билеты туда искали 23 процента туристов. Перелетом в Узбекистан интересовались девять процентов, а в Армению — восемь процентов путешественников. В число самых востребованных направлений также вошли Азербайджан (пять процентов запросов), а также Киргизия и ОАЭ (по четыре процента).
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