https://ria.ru/20220405/puteshestviya-1781717964.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий в майские праздники
Названы самые популярные маршруты для путешествий в майские праздники - РИА Новости, 05.04.2022
Названы самые популярные маршруты для путешествий в майские праздники
Определены самые востребованные направления для поездок в длинные майские выходные, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T07:00
2022-04-05T07:00
2022-04-05T07:00
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новости - туризм
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россия
азербайджан
праздники
турция
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для поездок в длинные майские выходные, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные поисковых запросов на перелеты в период с 30 апреля по 15 мая и выяснили, что около 60 процентов пользователей интересовались авиарейсами по России в этот период.Наибольшей популярностью пользуется Москва и Сочи, туда искали билеты почти по 15 процентов туристов. Поездка в Санкт-Петербург интересовала 12 процентов путешественников. По пять процентов пользователей изучали расписание рейсов в Минеральные Воды и Калининград, четыре процента — в Махачкалу, три — в Казань и Симферополь, два — в Уфу и Екатеринбург.Среди доступных зарубежных стран первое место в списке предпочтений занимает Турция, билеты туда искали 23 процента туристов. Перелетом в Узбекистан интересовались девять процентов, а в Армению — восемь процентов путешественников. В число самых востребованных направлений также вошли Азербайджан (пять процентов запросов), а также Киргизия и ОАЭ (по четыре процента).
https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html
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россия
азербайджан
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москва
санкт-петербург
сочи
оаэ
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минеральные воды
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, армения, россия, азербайджан, праздники, турция, москва, санкт-петербург, сочи, оаэ, киргизия, узбекистан, минеральные воды, калининград, махачкала, симферополь, казань, уфа, екатеринбург
Названы самые популярные маршруты для путешествий в майские праздники
Самые популярные направления для авиапутешествий в мае — две столицы, Сочи и Турция
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для поездок в длинные майские выходные, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные поисковых запросов на перелеты в период с 30 апреля по 15 мая и выяснили, что около 60 процентов пользователей интересовались авиарейсами по России в этот период.
Наибольшей популярностью пользуется Москва и Сочи, туда искали билеты почти по 15 процентов туристов. Поездка в Санкт-Петербург интересовала 12 процентов путешественников. По пять процентов пользователей изучали расписание рейсов в Минеральные Воды и Калининград, четыре процента — в Махачкалу, три — в Казань и Симферополь, два — в Уфу и Екатеринбург.
Среди доступных зарубежных стран первое место в списке предпочтений занимает Турция, билеты туда искали 23 процента туристов. Перелетом в Узбекистан интересовались девять процентов, а в Армению — восемь процентов путешественников. В число самых востребованных направлений также вошли Азербайджан (пять процентов запросов), а также Киргизия и ОАЭ (по четыре процента).