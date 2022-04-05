https://ria.ru/20220405/puteshestviya-1781717964.html

Названы самые популярные маршруты для путешествий в майские праздники

Названы самые популярные маршруты для путешествий в майские праздники - РИА Новости, 05.04.2022

Названы самые популярные маршруты для путешествий в майские праздники

Определены самые востребованные направления для поездок в длинные майские выходные, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T07:00

2022-04-05T07:00

2022-04-05T07:00

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для поездок в длинные майские выходные, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные поисковых запросов на перелеты в период с 30 апреля по 15 мая и выяснили, что около 60 процентов пользователей интересовались авиарейсами по России в этот период.Наибольшей популярностью пользуется Москва и Сочи, туда искали билеты почти по 15 процентов туристов. Поездка в Санкт-Петербург интересовала 12 процентов путешественников. По пять процентов пользователей изучали расписание рейсов в Минеральные Воды и Калининград, четыре процента — в Махачкалу, три — в Казань и Симферополь, два — в Уфу и Екатеринбург.Среди доступных зарубежных стран первое место в списке предпочтений занимает Турция, билеты туда искали 23 процента туристов. Перелетом в Узбекистан интересовались девять процентов, а в Армению — восемь процентов путешественников. В число самых востребованных направлений также вошли Азербайджан (пять процентов запросов), а также Киргизия и ОАЭ (по четыре процента).

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

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санкт-петербург

сочи

оаэ

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узбекистан

минеральные воды

калининград

махачкала

симферополь

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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