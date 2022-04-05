https://ria.ru/20220405/pushkin-1781879619.html

Об Александре Пушкине снимут мюзикл

Об Александре Пушкине снимут мюзикл - РИА Новости, 05.04.2022

Об Александре Пушкине снимут мюзикл

Фильм-мюзикл о жизни Александра Пушкина уже в производстве, сообщает пресс-служба Минкультуры России со ссылкой на гендиректора "Газпром-Медиа" Александра... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:34

2022-04-05T15:34

2022-04-05T15:34

культура

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александр пушкин

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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Фильм-мюзикл о жизни Александра Пушкина уже в производстве, сообщает пресс-служба Минкультуры России со ссылкой на гендиректора "Газпром-Медиа" Александра Жарова."Это история сложного пути героя, ставшего главным символом русской литературы. Культурный авторитет Пушкина неоспорим: его произведения, интонации, ирония актуальны по сей день. Мы бережно и ответственно подходим к этому проекту о поэте, который опередил свое время и будет актуален и для современной аудитории", — говорит Жаров.Уточняется, что рабочее название фильма – "Пророк". Картина охватит практически всю жизнь Пушкина — от учебы в лицее и до смерти. Планируется, что в прокат лента выйдет в первой половине 2024 года.

https://ria.ru/20220404/lenfilm-1781739972.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр пушкин, кино и сериалы, книги, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)