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Об Александре Пушкине снимут мюзикл - РИА Новости, 05.04.2022
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Культура
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Об Александре Пушкине снимут мюзикл
Об Александре Пушкине снимут мюзикл - РИА Новости, 05.04.2022
Об Александре Пушкине снимут мюзикл
Фильм-мюзикл о жизни Александра Пушкина уже в производстве, сообщает пресс-служба Минкультуры России со ссылкой на гендиректора "Газпром-Медиа" Александра... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:34
2022-04-05T15:34
культура
новости культуры
александр пушкин
кино и сериалы
книги
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Фильм-мюзикл о жизни Александра Пушкина уже в производстве, сообщает пресс-служба Минкультуры России со ссылкой на гендиректора "Газпром-Медиа" Александра Жарова."Это история сложного пути героя, ставшего главным символом русской литературы. Культурный авторитет Пушкина неоспорим: его произведения, интонации, ирония актуальны по сей день. Мы бережно и ответственно подходим к этому проекту о поэте, который опередил свое время и будет актуален и для современной аудитории", — говорит Жаров.Уточняется, что рабочее название фильма – "Пророк". Картина охватит практически всю жизнь Пушкина — от учебы в лицее и до смерти. Планируется, что в прокат лента выйдет в первой половине 2024 года.
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новости культуры, александр пушкин, кино и сериалы, книги, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
15:34 05.04.2022
 
Об Александре Пушкине снимут мюзикл

Минкультуры сообщило, что об Александре Пушкине в России снимут фильм-мюзикл

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция литографии портрета Александра Пушкина
Репродукция литографии портрета Александра Пушкина - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Фильм-мюзикл о жизни Александра Пушкина уже в производстве, сообщает пресс-служба Минкультуры России со ссылкой на гендиректора "Газпром-Медиа" Александра Жарова.
"Это история сложного пути героя, ставшего главным символом русской литературы. Культурный авторитет Пушкина неоспорим: его произведения, интонации, ирония актуальны по сей день. Мы бережно и ответственно подходим к этому проекту о поэте, который опередил свое время и будет актуален и для современной аудитории", — говорит Жаров.
Уточняется, что рабочее название фильма – "Пророк". Картина охватит практически всю жизнь Пушкина — от учебы в лицее и до смерти.
Планируется, что в прокат лента выйдет в первой половине 2024 года.
Посетительница возле картины Михаила Врубеля Демон поверженный (1902 г.) на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 19:18Культура
На "Ленфильме" снимут сериал о великих художниках России
 
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