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Об Александре Пушкине снимут мюзикл
Об Александре Пушкине снимут мюзикл - РИА Новости, 05.04.2022
Об Александре Пушкине снимут мюзикл
Фильм-мюзикл о жизни Александра Пушкина уже в производстве, сообщает пресс-служба Минкультуры России со ссылкой на гендиректора "Газпром-Медиа" Александра... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:34
2022-04-05T15:34
2022-04-05T15:34
культура
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Фильм-мюзикл о жизни Александра Пушкина уже в производстве, сообщает пресс-служба Минкультуры России со ссылкой на гендиректора "Газпром-Медиа" Александра Жарова."Это история сложного пути героя, ставшего главным символом русской литературы. Культурный авторитет Пушкина неоспорим: его произведения, интонации, ирония актуальны по сей день. Мы бережно и ответственно подходим к этому проекту о поэте, который опередил свое время и будет актуален и для современной аудитории", — говорит Жаров.Уточняется, что рабочее название фильма – "Пророк". Картина охватит практически всю жизнь Пушкина — от учебы в лицее и до смерти. Планируется, что в прокат лента выйдет в первой половине 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, александр пушкин, кино и сериалы, книги, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Об Александре Пушкине снимут мюзикл
Минкультуры сообщило, что об Александре Пушкине в России снимут фильм-мюзикл
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Фильм-мюзикл о жизни Александра Пушкина уже в производстве, сообщает пресс-служба Минкультуры России со ссылкой на гендиректора "Газпром-Медиа" Александра Жарова.
"Это история сложного пути героя, ставшего главным символом русской литературы. Культурный авторитет Пушкина неоспорим: его произведения, интонации, ирония актуальны по сей день. Мы бережно и ответственно подходим к этому проекту о поэте, который опередил свое время и будет актуален и для современной аудитории", — говорит Жаров.
Уточняется, что рабочее название фильма – "Пророк". Картина охватит практически всю жизнь Пушкина — от учебы в лицее и до смерти.
Планируется, что в прокат лента выйдет в первой половине 2024 года.