https://ria.ru/20220405/protsedura-1781811052.html

Бибилов рассказал о подготовке к референдуму в Южной Осетии

Бибилов рассказал о подготовке к референдуму в Южной Осетии - РИА Новости, 05.04.2022

Бибилов рассказал о подготовке к референдуму в Южной Осетии

Для запуска процедуры подготовки к референдуму по вхождению в состав России власти Южной Осетии должны обратиться в Верховный суд, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T07:12

2022-04-05T07:12

2022-04-05T08:49

политика

россия

южная осетия

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Для запуска процедуры подготовки к референдуму по вхождению в состав России власти Южной Осетии должны обратиться в Верховный суд, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Анатолий Бибилов.Он пояснил, что существуют "определенные юридические шаги", которые необходимо предпринять. После того, как Верховный суд даст свой ответ, начнется подготовка и власти назначат дату референдума.Он подчеркнул, что "сегодня это окно возможностей есть", республика не имеет права упустить случай реализовать столетнее желание народа Южной Осетии войти в состав России.При этом Бибилов отметил, что в республике могут пройти два референдума.В конце марта Бибилов заявил, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги по присоединению к России. Референдум по этому вопросу может пройти после президентских выборов в республике, которые намечены на 10 апреля.В дальнейшем он не исключил объединения Южной Осетии с российским регионом Северная Осетия под единым названием Осетия — Алания.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские лидеры не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20220405/razdelenie-1781809959.html

https://ria.ru/20220405/referendum-1781809633.html

россия

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, россия, южная осетия