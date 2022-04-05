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Бибилов рассказал о подготовке к референдуму в Южной Осетии - РИА Новости, 05.04.2022
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Бибилов рассказал о подготовке к референдуму в Южной Осетии
Бибилов рассказал о подготовке к референдуму в Южной Осетии - РИА Новости, 05.04.2022
Бибилов рассказал о подготовке к референдуму в Южной Осетии
Для запуска процедуры подготовки к референдуму по вхождению в состав России власти Южной Осетии должны обратиться в Верховный суд, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T07:12
2022-04-05T08:49
политика
россия
южная осетия
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Для запуска процедуры подготовки к референдуму по вхождению в состав России власти Южной Осетии должны обратиться в Верховный суд, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Анатолий Бибилов.Он пояснил, что существуют "определенные юридические шаги", которые необходимо предпринять. После того, как Верховный суд даст свой ответ, начнется подготовка и власти назначат дату референдума.Он подчеркнул, что "сегодня это окно возможностей есть", республика не имеет права упустить случай реализовать столетнее желание народа Южной Осетии войти в состав России.При этом Бибилов отметил, что в республике могут пройти два референдума.В конце марта Бибилов заявил, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги по присоединению к России. Референдум по этому вопросу может пройти после президентских выборов в республике, которые намечены на 10 апреля.В дальнейшем он не исключил объединения Южной Осетии с российским регионом Северная Осетия под единым названием Осетия — Алания.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские лидеры не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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политика, россия, южная осетия
07:12 05.04.2022 (обновлено: 08:49 05.04.2022)
 
Бибилов рассказал о подготовке к референдуму в Южной Осетии

Глава Южной Осетии Бибилов рассказал, как запустить процедуру подготовки к референдуму

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Южной Осетии Анатолий Бибилов
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Для запуска процедуры подготовки к референдуму по вхождению в состав России власти Южной Осетии должны обратиться в Верховный суд, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Анатолий Бибилов.
Он пояснил, что существуют "определенные юридические шаги", которые необходимо предпринять. После того, как Верховный суд даст свой ответ, начнется подготовка и власти назначат дату референдума.

"Эти шаги прорабатываются и фактически проработаны, есть требования конституции, есть требования законов, которые нельзя не выполнять. Поэтому решение этих юридических вопросов, конечно, абсолютно должно быть связано с международным правом. Конечно, эти шаги в ближайшее время мы сделаем и уже дадим такое четкое понимание недвусмысленности и серьезности намерений Республики Южная Осетия войти в состав Российской Федерации", — отметил Бибилов.

Он подчеркнул, что "сегодня это окно возможностей есть", республика не имеет права упустить случай реализовать столетнее желание народа Южной Осетии войти в состав России.
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
06:34
Бибилов назвал разделение Осетий "политическим недоразумением"
При этом Бибилов отметил, что в республике могут пройти два референдума.

"Мы должны понимать, что прямое вхождение в состав России и прямое сразу же объединение Осетий — этого не будет, потому что не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе России, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий и тогда уже должно быть два референдума", — пояснил он.

В конце марта Бибилов заявил, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги по присоединению к России. Референдум по этому вопросу может пройти после президентских выборов в республике, которые намечены на 10 апреля.
В дальнейшем он не исключил объединения Южной Осетии с российским регионом Северная Осетия под единым названием Осетия — Алания.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские лидеры не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
06:21
Бибилов: связывать операцию на Украине и референдум в Южной Осетии не стоит
 
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